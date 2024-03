Le président colombien Gustavo Petro a salué l’adoption d’une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU exigeant un cessez-le-feu immédiat à Ghaza, appelant la communauté internationale à rompre ses relations diplomatiques avec l'occupant sioniste si la résolution n'est pas respectée.

"Une résolution de cessez-le-feu à Ghaza sort enfin du Conseil des Nations unies à l’unanimité", s'est-il félicité sur son compte X, invitant les nations du monde à ce que si l'entité sioniste rompt ce cessez-le-feu, les relations diplomatiques avec celle-ci soient "rompues". Le projet présenté à l'initiative de l'Algérie, appuyée par les autres membres élus, non permanents du Conseil, a reçu 14 voix pour et une abstention des Etats-Unis. L’organe suprême pour la paix et la sécurité dans le monde espère que la cessation des hostilités entrera en vigueur lundi et deviendra le préambule d’un "cessez-le-feu durable".

Au cours de cette journée, le secrétaire général de l’ONU, Ant?nio Guterres, a insisté sur sa demande de cessez-le-feu en reconnaissant qu’il n’y aura pas de solution humanitaire durable à une guerre aussi sanglante.

"L’acheminement effectif de l’aide humanitaire nécessite un cessez-le-feu immédiat. La nécessité est urgente", a-t-il déclaré depuis Amman, la capitale de la Jordanie, où il a visité le camp de réfugiés palestiniens de Wihdat.

Les entraves à l’accès de l’aide humanitaire dans la bande de Ghaza font partie du génocide (Cuba)

Le ministre des Affaires étrangères de Cuba, Bruno Rodriguez, a indiqué que les entraves à l’entrée de l’aide humanitaire dans la bande de Ghaza font partie du génocide sioniste contre le peuple palestinien.

Sur son compte X, le ministre a signalé lundi qu’un enfant de moins de deux ans sur trois souffre actuellement de malnutrition aiguë dans le nord de Ghaza, tandis que 1,1 million de Palestiniens sont confrontés à une famine catastrophique, rapporte l'agence de presse cubaine "Prensa latina".

Le directeur de l’Agence des Nations unies pour les réfugiés de Palestine au Moyen-Orient (Unrwa), Philippe Lazarini, a révélé la veille que l'occupant sioniste ne permettrait à aucune caravane d’aide appartenant à l’agence d’entrer dans le nord de Ghaza.

"Depuis ce dimanche, la principale artère de vie des réfugiés palestiniens est privée de pouvoir offrir cette aide vitale", a condamné Lazarini sur son compte X. Il a souligné qu’en empêchant l’agence de remplir son mandat à Ghaza, l’horloge tourne encore plus vite vers la famine et que de nouvelles personnes mourront de soif et de manque d’abri.