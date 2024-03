La Chine a lancé mercredi matin un nouveau satellite depuis le Centre de lancement de satellites de Taiyuan, dans la province chinoise du Shanxi (nord).

Une version modifiée d'une fusée Longue Marche-6 transportant le satellite Yunhai-3 02 a décollé à 06H51 (heure de Pékin).

Le satellite est entré dans l'orbite prévue et sera utilisé pour l'étude de l'environnement marin et de l' atmosphère, la surveillance de l'environnement spatial, la prévention et la réduction des catastrophes ainsi que des expériences scientifiques. Il s'agit de la 514e mission de la série des fusées Longue Marche.

Le vol inaugural d'"Ariane 6" devrait avoir lieu entre fin juin et début juillet

Le vol inaugural du lanceur européen de satellites de nouvelle génération "Ariane 6" est désormais prévu dans une fenêtre comprise entre fin juin et début juillet, a-t-on annoncé mardi.

"La fenêtre officielle, c'est fin juin, début juillet. On est dedans", a déclaré le président du Centre national d'études spatiales Philippe Baptiste, lors d'une visite du président français Emmanuel Macron sur le site de Kourou, en Guyane française.

Initialement prévu pour 2020, ce premier vol d'Ariane 6, conçu pour affronter la concurrence du lanceur américain SpaceX, a été reporté à plusieurs reprises en raison de la pandémie de Covid-19 et de difficultés de mise au point.

Il était jusqu'ici annoncé entre mi-juin et fin juillet prochains par l'Agence spatiale européenne (ESA).

L'Europe est actuellement privée d'un accès indépendant à l'espace, depuis le vol final du lanceur lourd Ariane 5 en juillet dernier, auquel Ariane 6 doit succéder.