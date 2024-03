Le projet de loi-cadre relative à la prévention et aux risques sanitaires sera bientôt adopté par le gouvernement, a indiqué, dimanche à Alger, le ministre de la Santé, Abdelhak Saïhi.

Le projet de loi-cadre relative à la prévention et aux risques sanitaires «est actuellement au niveau du secrétariat général du gouvernement», a déclaré M. Saïhi en marge de la célébration de la Journée mondiale de la tuberculose, affirmant qu’il «sera adopté dans quelques jours par le gouvernement, avant d’être soumis au Conseil des ministres».

A ce propos, il a mis l’accent sur l’importance de l’implication des secteurs concernés pour réduire les infections et protéger les patients ainsi que les professionnels de la santé, soulignant que ladite loi permettra de «définir le rôle et la responsabilité de chaque secteur». Il est à rappeler que le ministre de la Santé avait installé en octobre dernier, un Comité chargé d’élaborer le projet de loi-cadre relative à la prévention et aux risques sanitaires.