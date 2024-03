Le schéma du transport urbain de la wilaya de Timimoun vient d’être étoffé en ce mois de Ramadhan par l’ouverture de nouvelles dessertes pour répondre aux attentes des citoyens, a-t-on appris dimanche auprès de la direction locale des transports (DT). Le schéma de transport urbain, arrêté par les services concernés, porte sur l’ouverture des liaisons, devant desservir notamment les Ksour et les quartiers de la ville de Timimoun, en vue de désenclaver les différents quartiers et assurer ainsi le transport des citoyens, leur facilitant les déplacements quotidiens», a déclaré le directeur des transports, Aïssa Belloula.

La même direction a procédé à la délivrance des autorisations «Spéciales-Ramadhan» pour renforcer les moyens de transport sur certains axes et lignes à l’instar des ksour Est de Timimoun, «la Casbah», «Zeggour», «Badriane», et Ksour-Ouest, «El-Ouedjda» et «Tourrest», pour permettre aux citoyens de profiter des soirées du Ramadhan initiées par les associations culturelles locales.

Des sorties d’inspection et de contrôle au niveau des gares routières et arrêts de bus sont également organisées pour s’assurer le respect des conditions d’hygiène et de sécurité des passagers et des véhicules. Dans le même sillage, le transport aérien dans la wilaya de Timimoun sera consolidé en perspective du mois d’avril prochain par l’entrée en service de trois nouvelles dessertes vers Timimoun, a-t-on fait savoir de même source.