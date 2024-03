Le Comité de wilaya du Croissant-Rouge algérien à Oran a signé, récemment, une convention de coopération avec le bureau de wilaya de l’Organisation nationale des Moudjahidine (ONM) et l’association de wilaya «sites et monuments de la résistance algérienne 1830-1962», dans la perspective de fournir des prestations de médecine à domicile aux Moudjahidine qui ont des difficultés à se déplacer vers les établissements de santé, a-t-on appris mercredi des initiateurs.

Le président du comité de wilaya du CRA, Karim Mouchi a indiqué que la convention permet aux Moudjahidine, invalides de la Guerre de libération nationale et veuves de Chouhada de bénéficier de ce service assuré par une équipe médicale de volontaires (cellule de secours à domicile), de médicaments à titre gracieux et d’autres prestations Cette opération prévoit aussi l’accompagnement des manifestations historiques, initiées par l’ONM par des bénévoles et secouristes du CRA.

A noter que le comité de wilaya du CRA d’Oran a créé en janvier dernier une cellule de secours à domicile pour assister des malades incapables de se déplacer vers les structures sanitaires, composée de trois médecins généralistes, deux spécialistes, neuf infirmiers et des secouristes dotés d’une ambulance.