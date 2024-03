La tempête tropicale Filipo affecte plus de 48.000 personnes au Mozambique, selon une évaluation effectuée par des organisations humanitaires onusiennes. "Plus de 48.000 personnes ont été touchées dans les provinces de Gaza, Inhambane, Maputo et Sofala par l'impact de la tempête tropicale Filipo qui a touché terre au Mozambique le 12 mars.

La nourriture, l'eau potable, l'assainissement, la santé et les abris, sont les besoins les plus urgents identifiés" grâce à une évaluation multisectorielle conjointe de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), de l'Institut national de gestion des catastrophes (INGD), de le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), du Programme alimentaire mondiale (PAM) et le Bureau de la coordination des affaires humanitaire (OCHA).

Par ailleurs, la reconstruction et la réhabilitation des infrastructures endommagées ont également été identifiées comme" des priorités essentielles avec 8 000 maisons partiellement ou totalement endommagées, ainsi que 146 écoles, de nombreux centres de santé, des poteaux électriques et des routes". L’impact de la tempête tropicale "a exacerbé les vulnérabilités existantes dans le pays et aggravé les besoins croissants dus aux crises actuelles auxquelles le pays est déjà confronté, notamment les épidémies de choléra dans le centre et le nord du pays. Les fortes pluies et les inondations ont accru les risques de propagation du choléra et aggravé les défis résultant de la récente escalade du conflit et des déplacements de population qui en ont résulté", selon les mêmes sources.

L’OIM a estimé que 3,9 millions de dollars supplémentaires seront nécessaires pour répondre aux besoins découlant de l'augmentation de la violence dans les régions du nord et l'impact de la tempête tropicale.