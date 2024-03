L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté jeudi une résolution visant à promouvoir des systèmes d'intelligence artificielle (IA) sûrs, sécurisés et fiables pour favoriser le développement durable.

La résolution souligne la nécessité d'établir des normes pour bénéficier de systèmes d'IA, sécurisés et dignes sûrs de confiance.

Il convient de promouvoir - et non d'entraver - la transition numérique et l'accès équitable à ses avantages afin de parvenir au développement durable et de relever les défis mondiaux communs, notamment dans les pays en développement.

Elle invite les Etats membres de l'ONU et les multiples parties à impliquer dans tous les pays et régions à développer et à soutenir des approches, des cadres réglementaires et des méthodes de gouvernance permettant de bénéficier de systèmes d'IA sûrs, sécurisés et dignes de confiance, afin de créer un écosystème favorable à tous points de vue.

La résolution reconnaît que les données sont fondamentales pour le développement et le fonctionnement des systèmes d'IA, mais souligne qu'une bonne gouvernance des données est essentielle pour disposer de systèmes d'IA sûrs, sécurisés et dignes de confiance et faciliter le développement durable .