La Défense civile de la bande de Ghaza a annoncé, mercredi, que l'armée d'occupation sioniste s'abstient de se coordonner avec les organismes internationaux afin de permettre à ses équipes de secourir des centaines de blessés à proximité du complexe médical de Shifa.

Depuis l'aube de lundi dernier, les forces de l'armée sioniste ont continué à prendre d'assaut le complexe Shifa, malgré la présence de milliers de malades, de blessés et de familles déplacées à l'intérieur, parallèlement à des meurtres, des fusillades et des arrestations généralisés parmi les déplacés à l'intérieur de l'hôpital et les bombardements des maisons voisines.

Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, la Défense civile a déclaré que l’occupation "refuse de coordonner avec les organismes internationaux tels que la Croix-Rouge afin de permettre aux équipes de la Défense civile d’arriver pour secourir les centaines de citoyens blessés dont nous avons reçu les appels à proximité du complexe médical Shifa". Le communiqué a ajouté que cela empêche "d'atteindre ces blessés et de leur apporter de l'aide".

La Défense civile a considéré que la décision de l’occupation d’empêcher la coordination était "une extension de la politique d’exécution lente des citoyens innocents et blessés qui sont pris au piège".

C'est la deuxième fois que les forces sionistes prennent d'assaut le complexe, depuis le début de l'agression contre Ghaza le 7 octobre 2023. Elles l'ont pris d'assaut le 16 novembre, après l'avoir assiégé pendant une semaine.

Ghaza : 13 patients en soins intensifs tués délibérément par l'armée sioniste

Le bureau des médias à Ghaza a déclaré jeudi que l'armée sioniste avait délibérément tué 13 patients palestiniens au cours des dernières heures à l'intérieur du complexe médical de Shifa, en les privant de médicaments, de nourriture et d'oxygène.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le Bureau a rapporté que "les salles de soins intensifs de l’hôpital contenaient environ 22 patients ayant un besoin urgent de soins médicaux intensifs". Il a expliqué que l'armée sioniste "a intentionnellement tué 13 patients en les privant de médicaments, d'électricité et d''oxygène depuis qu'elle occupe le complexe pour la quatrième journée consécutive".

Le plus grand hôpital de la bande de Ghaza avant que l'armée sioniste ne le décime en novembre, al-Shifa, est toujours assiégé par les forces sionistes suite à une nouvelle incursion violente lancée lundi dernier. Jeudi, les forces sionistes ont ordonné aux civils d’évacuer complètement l’établissement, coupant l’approvisionnement en nourriture et en eau et terrorisant les milliers de personnes coincées à l’intérieur, selon des médias.

L'attaque en cours contre l'hôpital a une fois de plus déplacé les Palestiniens cherchant refuge à l'intérieur de l'hôpital al-Shifa. Au 167e jour de guerre à Ghaza, plus de 31 988 Palestiniens son tombés en martyrs et 74 188 autres ont été blessées, selon les chiffres du ministère de la Santé.