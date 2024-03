Une unité de chirurgie dentaire a été ouverte au niveau du Centre hospitalo-universitaire (CHU), Issaad Hassani de Beni Messous, pour la prise en charge des personnes aux besoins spécifiques, à travers l’utilisation de la technique de «sédation consciente».

«L’idée de lancer ce service vient pour alléger la charge sur les familles ayant des membres souffrant de maladies handicapantes, comme la trisomie 21, l’autisme et certaines maladies rares, ou de l’handicap neuro-moteur, souvent difficiles à prendre en charge en termes de soins ou de chirurgie dentaires, au regard des troubles psychologiques et physiques dont ils souffrent», a affirmé le professeur Rachid Lattafi, Chef de service de pathologie et chirurgie buccale au CHU de Beni Messous, auteur de l’initiative, avec le concours du staff médical spécialisé.

Vu les troubles multiples que présente cette catégorie, «il lui est difficile de prendre soins de ses dents, ce qui la rend sujette à des ulcérations et inflammations buccales et des carries», a souligné le spécialiste, précisant que «la situation est souvent critique lorsque le patient se présente aux soins».

Les personnes aux besoins spécifiques bénéficieront d’une prise en charge en chirurgie et soins dentaires, grâce à la technique de sédation consciente, une méthode thérapeutique utilisée pour aider les patients à se détendre pendant les soins dentaires, en leur faisant écouter de la musique et inhaler un gaz sédatif, a-t-il soutenu.

Ainsi, la consultation devient chose aisée pour le chirurgien-dentiste qui procède aux soins après anesthésie locale, a-t-il ajouté. Dans le même contexte, le spécialiste a souligné qu’il était souvent difficile pour les chirurgiens dentistes du secteur privé de prendre en charge les personnes aux besoins spécifiques, alors que certains établissements hospitaliers publics (en nombre limité) peuvent prendre cette catégorie, mais à travers une anesthésie générale. La nouvelle technique de «sédation consciente» est une méthode simple, facile et peu coûteuse ne nécessitant pas une formation de longue durée pour les spécialistes en réanimation et en chirurgie dentaire, a-t-il ajouté soulignant que l’unité qui a ouvert ses portes aux patients en février dernier, accueille actuellement 3 personnes aux besoins spécifique chaque lundi et mercredi, un chiffre appelé à augmenter compte tenu du nombre important des personnes concernées.

De leur côté, les Professeurs Nassim Ait Mouffok du service de pathologie et chirurgie buccale et Ourrad Dehbia du service des urgences médico-chirurgicales, ont affirmé que ce nouveau service avait été lancé grâce à la collaboration et la détermination d’une équipe médicale dans ces deux spécialités au CHU de Beni Messous, exprimant leur souhait de le voir se généraliser à travers l’ensemble du territoire national en vue de garantir une meilleure prise en charge aux personnes aux besoins spécifiques.

Les familles ayant accompagné leurs enfants pour des soins dans cette nouvelle unité ont exprimé leur satisfaction quant à la présence d’une équipe médicale spécialisée prenant en charge leurs enfants sans frais supplémentaires.