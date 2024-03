Une campagne intitulée "La météo des enfants", consistant à diffuser des bulletins météorologiques du futur sera lancée pour inciter les populations à prendre, dès aujourd’hui des mesures pour protéger le climat, en faveur des générations à venir.

Le lancement de cette campagne s’inscrit dans le contexte de la Journée météorologique mondiale, célébrée le 23 mars, impliquant l'Organisation météorologique mondiale (OMM) qui s’associe au Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et à The Weather Company. Elle met en scène des enfants du monde entier lisant des prévisions météorologiques fictives, mais scientifiquement fondées.

Avec "La météo des enfants", "c’est une nouvelle voix forte qui vient nous prévenir de l’avenir qui nous attend si nous ne prenons pas des mesures efficaces aujourd’hui", a déclaré l’Administrateur du PNUD, Achim Steiner, soulignant que "si l’inertie observée face au changement climatique continue, la planète deviendra de plus en plus inhabitable pour ceux qui sont aujourd’hui des enfants et pour les générations futures. Les jeunes présentateurs alertent les téléspectateurs sur le fait que la hausse des températures va encore accroître les répercussions catastrophiques du changement climatique sur les populations et sur l’économie mondiale.

On prévoit notamment des conséquences pour 94 % des enfants sur la planète, des menaces pour la sécurité alimentaire et une facture chiffrée en milliers de milliards de dollars des Etats-Unis pour les contribuables à l’échelle mondiale. Les prévisions se terminent par un puissant appel lancé par les enfants: "Pour vous, cela n’est peut-être qu’un flash météo, mais pour nous, il s’agit de notre avenir". "La crise climatique est le défi auquel l’humanité doit faire face à une crise étroitement liée à celle des inégalités", a déclaré la Secrétaire générale de l’OMM, Celeste Saulo, rappelant que l’année 2023 a été de loin la plus chaude jamais enregistrée, tout comme l’ont été les neuf dernières années.

Les phénomènes météorologiques extrêmes qui se multiplient - vagues de chaleur, inondations, sécheresses, incendies de forêt, cyclones tropicaux intenses - ont d’énormes conséquences sur le plan socio-économique, a-t-elle ajouté, soulignant que les Services météorologiques et hydrologiques ainsi que des scientifiques du monde entier "tirent la sonnette d’alarme et redoublent d’efforts pour relever ce défi". "La météo des enfants" est lancée à l’occasion de la cérémonie de haut niveau de la Journée météorologique mondiale, qui a lieu à Genève, et sera diffusée dans le monde entier. En première ligne de l’action climatique, elle sera diffusée dans plus de 80 pays pour inviter à passer à l’action en faveur des générations futures.

Célébrée le 23 mars de chaque année, la Journée météorologique mondiale appelle l’attention sur le rôle crucial que jouent les Services météorologiques et hydrologiques nationaux pour ce qui est de sauver des vies et de préserver des moyens de subsistance.