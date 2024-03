La sixième édition de "Dourous Mohammadia" s'est ouverte, jeudi à la zaouia Belkaidia El Hebria sise à Sidi Mâarouf, dans la périphérie Est d’Oran. La cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence du ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, du conseiller du président de la République chargé des Affaires religieuses, des Zaouias et des Ecoles coraniques Mohamed Hassouni, du chargé de mission du président de la République Mohamed Benmalek, des autorités de wilaya, des cheikhs de la zaouia et d’invités algériens et étrangers.

A cette manifestation dont le thème retenu cette année est "La doctrine ascharite, un référent de la Oumma islamique", prennent part des Ulémas de Turquie, Syrie, Egypte, Jordanie, Liban, Nigeria, Mauritanie et Algérie.

Le programme prévoit l'animation de 27 conférences durant cette manifestation de 9 jours, à laquelle assisteront également des élèves de la zaouia, des enseignants et des chercheurs, avec comme centre d’intérêt les sciences islamiques.

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs a souligné, dans une déclaration à la presse en marge de la cérémonie d’ouverture, que "l'initiative de Dourous Mohammadia est une bonne tradition organisée par la zaouia Belkaidia El Hebria à chaque mois du Ramadhan avec la participation d'ulémas et de penseurs pour éclairer un public de talebs et de citoyens via les médias". "L'Algérie va bien, car nous assistons à de tels espaces et forums religieux bénis. Nous assistons également à l'ouverture de mosquées dont notamment Djamaa El Djazaïr, qui sert de référence religieuse nationale", a déclaré Youcef Belmehdi.

La première conférence programmée à cette manifestation qui débute après la prière des "tarawihs" (jeudi), sera animée par Dr. Oussama Abderrazak Errifai (Liban) avec pour thème "Les contributions des maitres ascharites dans les sciences du Fiq’h". La soirée de vendredi verra la présentation de deux conférences, la première sera animée par cheikh Chemseddine El Djazairi et la seconde par Houssam Eddine Farfour (Syrie).

S’agissant du choix de la thématique de la doctrine ascharite comme objet d’étude et de recherche pour cette édition, le coordinateur général du séminaire, Ahmed Maazouz, a expliqué que cela "vise à mettre en relief le rôle éminent joué par les grandes figures islamiques issues des Ascharites qui ont servi la Oumma islamique dans tous les domaines".