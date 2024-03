Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a présidé, lundi, l'inauguration de la structure de l'innovation numérique au Centre de recherche sur l'Information Scientifique et Technique (CERIST) à Ben Aknoun (Alger).

A cette occasion, M. Baddari, qui était accompagné des ministres de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, M. Yacine El Mahdi Oualid, et de la Poste et des Télécommunications, M. Karim Bibi Triki, a souligné que cette structure était "cruciale pour soutenir l'innovation et le développement dans le domaine des technologies numériques et de l'économie de la connaissance".

Il a indiqué que cet édifice scientifique est à même de réaliser "un élan qualitatif en matière de recherche et d'innovation dans les domaines de l'informatique, de la numérisation, de l'intelligence artificielle, de l'entrepreneuriat, et des incubateurs d'affaires, d'autant qu'il comprend un centre sophistiqué".

Cette structure comprend également "un incubateur d'affaires et un espace pour l'entrepreneuriat devant encourager l'innovation et l'entrepreneuriat", selon le ministre ajoutant que cet espace "dispose aussi d'un Bureau dédié aux brevets d'invention et un centre d'appui aux technologies et à l'innovation, outre un bureau pour les relations extérieures".

Pour sa part, M. El Mahdi Oualid a fait savoir que cette structure "qui va renforcer davantage le domaine numérique en Algérie en termes de recherche scientifique, aura un impact positif sur l'entrepreneuriat, notamment en milieu universitaire, et en matière de développement du parcours des start-up".

De son côté, M. Triki a affirmé que cette structure qui comprend un centre développé pour la collecte et l'analyse des données se voulait "un autre jalon qui vient s'ajouter aux infrastructures nationales dans le domaine de stockage et de traitement des données selon les normes internationales", ajoutant que cette structure est à même de "renforcer la transition numérique de la société, d'améliorer la gouvernance et de développer l'économie nationale, notamment à travers l'encouragement de l'innovation et de la création de start-up".

Par la même occasion, la délégation ministérielle a inspecté des produit de recherche réalisées au niveau du Centre de recherche scientifique et technique, saluant le niveau d'innovation de ces productions.