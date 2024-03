Les insolations et les troubles et maladies du système respiratoire constituent les principaux problèmes de santé affectant les pèlerins algériens lors de l’accomplissement des rituels du Hadj a indiqué mercredi, le président de la commission médicale d’examen des futurs pèlerins du secteur sanitaire de Boufarik (Blida), Dr. Mohamed Yousfi.

«Les insolations et les troubles respiratoires touchent particulièrement les personnes âgées parmi les pèlerins, et sont notamment dus aux températures élevées avoisinant les 50 degrés et le manque de précautions de certains pèlerins lors de l’accomplissement des rituels», a expliqué le Dr. Yousfi en marge du lancement, à la polyclinique de Soumaâ, des consultations médicales au profit des futurs pèlerins concernés par le Hadj 2024.

L’utilisation excessive des climatiseurs et l’exposition à l’air froid dans les chambres, sont les autres causes des insolations et les troubles respiratoires chez des pèlerins, a-t-il ajouté.

Se basant sur son expérience antérieure dans le domaine, le praticien a, également, abordé d’autres problèmes de santé affectant les pèlerins algériens, dont les infections cutanées et les troubles du système digestif.

La commission médicale qu’il préside, donne des conseils et des orientations, afin de s’en prémunir, aux futurs pèlerins, notamment ceux souffrant de maladies chroniques, à l’occasion de ces examens médicaux, durant lesquels ils reçoivent également différents vaccins, tout en veillant à répondre à toutes leurs interrogations dans le domaine», a précisé Dr.Yousfi. Le même responsable a informé que toutes les mesures nécessaires à une prise en charge médicale optimale des futurs pèlerins qui vont rejoindre à partir du 20 mai prochain les Lieux saints de l’islam ont été prises. Il s’agit, entre autres, de la mobilisation de quantités suffisantes de vaccins contre certaines maladies dont la grippe saisonnière et le tétanos et des staffs médicaux.

A noter que les consultations médicales au profit des futurs pèlerins en vue de l’obtention du certificat de qualification sanitaire nécessaire pour l’accomplissement de ce devoir religieux, ont été lancées le début de semaine en cours à travers les secteurs sanitaires de Larbaâ, Mouzaia, Ouled Yaich et Boufarik.

Le premier vol de départ des pèlerins vers les Lieux saints de l’Islam aura lieu le 20 mai prochain à partir de l’aéroport international d’Alger Houari Boumediene à destination de Médine, selon l’Office national du Pèlerinage et de la Omra (ONPO).

Un total de 146 vols sont prévus pour le transport des pèlerins vers les Lieux saints à partir de 12 aéroports, dont 88 seront assurés par Air Algérie, 43 par la compagnie saoudienne «Saudi Arabian Airlines» et 15 par la compagnie «FlyNas», a précisé l’ONPO dans un communiqué.