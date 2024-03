aUne étude internationale a révélé, mercredi, que l’espérance de vie dans le monde a diminué de plus d’un an et demi entre 2019 et 2021 en raison de l’épidémie de Covid-19.

L’étude qui a utilisé l’analyse des taux de mortalité et de l’espérance de vie dans 195 pays dans le cadre de l’étude Global Burden of Disease (GBD) entre 1950 et 2021, ainsi que les données obtenues à partir d’enquêtes, de recensements et d’autres sources, s’est concentrée en particulier sur l’épidémie de Covid-19.

La recherche menée par l’Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) de l’Université de Washington a révélé que «l’espérance de vie dans le monde a diminué de plus d’un an et demi entre 2019 et 2021». L’un des chercheurs travaillant à l’IHME. Austin E. Schumacher a déclaré que l’épidémie de Covid-19 a eu un impact profond sur les adultes du monde entier et a déclaré : «Pendant l’épidémie, l’espérance de vie a diminué dans 84 % des pays et régions. Cette situation révèle les effets potentiels dévastateurs de nouveaux agents pathogènes».