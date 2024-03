Le juge d'instruction près le tribunal de Hadjout relevant de la Cour de Tipaza, a ordonné le placement en détention provisoire d'un individu pour homicide volontaire et ce, pour avoir renversé cinq (5) individus suite à une dispute entre voisins, dont un est décédé, a indiqué jeudi un communiqué du procureur de la République près le même tribunal.

"En application de l'article 11 du Code de procédure pénale, le parquet près le tribunal de Hadjout informe l'opinion publique qu'en date du 13 mars 2024 (soir), le service des urgences médicales a reçu cinq (05) individus grièvement blessés après avoir été percutés par un véhicule suite à une dispute éclatée entre voisins.

L'un d'eux a été grièvement blessé et est décédé le même jour, alors qu'une autre victime est toujours sous surveillance médicale. Les autres victimes ont quitté l'hôpital après avoir reçu les soins nécessaires", lit-on dans le communiqué. "Le procureur de la République a ordonné l'ouverture d'une enquête préliminaire sur ces faits.

En date du 14 mars 2024, les parties ont été déférées par les services de Sûreté de la Daïra de Hadjout, devant le parquet et une enquête judiciaire a été ouverte contre le mis en cause répondant aux initiales de S.A pour homicide volontaire avec préméditation et tentative d'homicide volontaire", ajoute la même source. Après avoir auditionné le mis en cause, le juge d'instruction a ordonné son placement en détention provisoire".