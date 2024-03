Les dépôts de brevets internationaux ont diminué l'année dernière pour la première fois en 14 ans, pour cause de taux d'intérêt plus élevés et d'incertitude économique, a révélé jeudi l'ONU.

Au total, 272.600 brevets internationaux ont été déposés en 2023, soit une baisse de 1,8% par rapport à l'année précédente, a indiqué l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle des Nations unies (OMPI) dans son rapport annuel.

"Nous pensons que cela reflète l'environnement actuellement défavorable à l'innovation et à l'activité entrepreneuriale", a déclaré l'économiste en chef de l'OMPI, Carsten Fink, lors d'un point de presse à Genève.

Les incertitudes économiques et surtout la hausse des taux d'intérêt ont été considérées comme les principales raisons de ce déclin.

Toutefois, a souligné M. Fink, il doit être perçu comme un phénomène "cyclique" lié à la conjoncture.

"Nous pensons que les dépôts de propriété intellectuelle reprendront une fois que l'environnement externe s'améliorera", a expliqué l'économiste.

Le directeur général de l'OMPI, Daren Tang, prédit "une reprise des dépôts internationaux de propriété intellectuelle plus tard cette année".

"Malgré ces baisses à court terme, les tendances à plus long terme montrent que l'utilisation de la propriété intellectuelle augmente régulièrement" sous l'effet d'une mondialisation et d'une numérisation accrue et du développement économique dans plus de pays.

Pour les brevets déposés dans le cadre du Traité de coopération en matière de brevets, ou PCT, la Chine est restée en tête du classement, avec 69.610 dépôts.

Mais c'est une baisse de 0,6% par rapport à 2022, la première pour ce pays depuis 2002.

Les Etats-Unis ont enregistré un recul plus marqué de 5,3% mais restent en deuxième position avec 55.678 dépôts.

Il sont suivis par le Japon, la Corée du Sud et l'Allemagne respectivement.

La Corée du Sud est le seul des cinq grands du classements à avoir déposé plus de brevets qu'en 2022 (+1,2% à 22.288).

L'Inde affiche une hausse spectaculaire des dépôts(+44,6%) mais pour un total encore modeste (3.791).

Parmi les quelques autres pays qui ont affiché une croissance figurent la Turquie, avec une augmentation de 8,5%, les Pays-Bas (+5,8%) et la France, en hausse de 2%.