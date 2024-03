Une convention-cadre a été signée mardi entre Algérie Télécom (AT) et Algérie Télécom Satellite (ATS), scellant l'engagement des deux entreprises à collaborer étroitement pour le développement de la connectivité dans le pays et la modernisation des infrastructures de télécommunications, indique un communiqué d'AT.

La cérémonie de signature s'est déroulée au niveau de la Direction générale d'Algérie Télécom, en présence du Président-directeur général d'AT, Adel Bentoumi, et son homologue d'ATS, Yassine Sellahi, ainsi que des cadres des deux entreprises.

A cette occasion, les deux responsables ont exprimé "leur volonté mutuelle et leur engagement à renforcer la coopération entre les deux entreprises étatiques dans le but de proposer et offrir conjointement des services et des solutions de télécommunication de haute qualité", précise la même source.

La convention inclut plusieurs volets visant à "promouvoir les services de télécommunication en Algérie, notamment la mise en place d'offres professionnelles, l'intégration de solutions technologiques performantes et la modernisation des infrastructures de réseau au profit des clients B2B".

"Cette collaboration témoigne de l'engagement continu des deux entités à fournir des solutions innovantes et fiables, tout en contribuant au développement socio-économique du pays", ajoute le communiqué.