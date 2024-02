L'Ecole supérieure algérienne des affaires (ESAA) a annoncé, dimanche, la tenue de la 2ème édition de son colloque doctoral "ESAA Horizon éco-gestion", jeudi prochain à Alger, avec au programme une conférence sur l'impact de l'intelligence artificielle sur la recherche scientifique, et une seconde sur la sous-utilisation du doctorat dans le domaine du travail.

Les deux conférences plénières, organisées au niveau de l'auditorium de l'école, seront animées par des références dans leurs domaines respectifs, selon un communiqué de l'ESAA La première conférence intitulée : "L'impact de l'intelligence artificielle (IA) sur la gestion, l'éthique et la recherche", a pour objectif de "partager les connaissances acquises autour des nouvelles technologies de l'IA et leurs impacts sur le domaine de l'enseignement et de la recherche scientifique, sans négliger l'éthique qui reste essentielle pour le respect des règles dans une dynamique plus épistémologique que morale", ajoute la même source.

La seconde conférence ayant pour sujet : "La valorisation des compétences issues du parcours doctoral", abordera "la sous-utilisation du doctorat dans le monde du travail, conséquence des préjugés qu'ont les deux mondes académique et du travail l'un sur l'autre", ajoute le communiqué, soulignant que la réalisation d'une thèse de doctorat est, en soi, une activité qui vise l'acquisition de compétences et de savoir-faire propres à la recherche.

Le colloque doctoral "ESAA Horizon éco-gestion" sera ponctué, également, par des workshops animés par des spécialistes, visant à l'accompagnement et l'aide des doctorants, en discutant de l'état d'avancement des projets de leur recherche et en les orientant dans leur méthodologie de rédaction de thèse ou article scientifique.