Les opposés aux applications de l’intelligence artificielle de type ChatGPT ont jubilé mardi dernier et vu se consolider leurs arguments contre l’application. Et pour cause, l’application a connu pendant quelques heures un épisode de perte de contrôle qui l’a amenée à faire et à dire n’importe quoi. Dans l’après-midi de mardi, les développeurs et utilisateurs de l’interface se sont mis à publier des captures d’écran de contenus ‘’sans queue ni tête’’, produits par ChatGPT.

Et la société mère, installée à San Fransisco (Silicon Valley) a reconnu « enquêter sur des signalements de réponses inattendues de la part de ChatGPT », selon un passage de l’article du site d’information français 20minutes.fr, publié le 22 février. L’application lancée par la société OpenAI a pour habitude de produire sur simple requête de langage courant n’importe quel contenu, écrit, sonore ou visuel.

L’un des témoins du déraillement de l’application cité par le site d’information français explique qu’elle « génère des mots totalement inexistants, omet des mots et produit des séquences de petits mots-clés qui me sont inintelligibles, entre autres anomalies », ajoutant que, devant de telles anomalies, il a eu « l’impression que mon GPT est hanté », lit-on sur ce même site. La société OpenAI a rapidement réagi en situant et corrigeant la faille située au niveau d’une mise à jour qui a « introduit un bug dans la façon dont le modèle traite le langage », explique le site français www.01net.com dans un papier daté du 22 février/ Inutile de mentionner que cet épisode a donné de la voix aux critiques et particulièrement à ceux qui ont toujours combattu l’opacité du fonctionnement de ces programmes informatiques et appelé à des technologies plus inclusives, mieux partagées.

