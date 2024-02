La brigade de recherche et d’intervention de la police judiciaire de la sûreté de wilaya de Tizi-Ouzou, a arrêté, samedi dernier, le mis en cause dans une affaire d’homicide volontaire d’un policier à la retraite, a indiqué mardi un communiqué des mêmes services.

Les faits remontent au 24 janvier dernier, où le mis en cause avait traqué la victime à sa sortie de la mosquée avant de l’agresser à l’arme blanche (couteau), et prendre la fuite ensuite vers une destination inconnue, la victime avait succombé à ses blessures le 31 janvier, précisé la même source.

L’enquête diligentée par les services de police sous le contrôle du procureur de la République près le tribunal de Tizi-Ouzou, a permis d’identifier et d’arrêter le mis en cause avec récupération de l’arme du crime. Le mis en cause, âgée de 40 ans, a été présenté devant le procureur de la République territorialement compétent, pour homicide volontaire avec préméditation, ajoute la même source.