Les journées d’information sur les Forces de la défense aérienne du territoire (FDAT), ouvertes lundi à Tamanrasset, 6ème région militaire (6RM), ont drainé une large affluence du public, notamment des jeunes venus s’enquérir des missions dévolues à cette arme de l’Armée nationale populaire (ANP).

Ouvertes par le Commandant régional des Forces de défense aérienne du territoire à la 6RM au nom du Commandant des Forces aériennes de la défense du territoire, en présence des autorités locales, ces journées qu’abrite la maison de la culture de Tamanrasset prévoient une exposition mettant en exergue divers volets liés aux services des forces, des matériels et équipements, missions de cette arme de l’ANP et les modes de formation pour la qualification des affiliés aux forces aériennes.

Dans son allocution d’ouverture de cette manifestation, le commandant régional de la défense aérienne du territoire à la 6ème RM, a souligné que ces journées d’information de proximité, initiées par le ministère de la Défense nationale (MDN), à travers les différentes régions du pays, constitue une vitrine sur les forces armées qui, a-t-il affirmé, s’inscrivent au titre de l’ouverture de l’institution militaire sur la société civile, notamment la catégorie jeune en vue de l'initier aux modes de formation prônés par les structures de l’ANP.

Ces journées permettent, trois jours durant, au public de prendre connaissance de près des missions dévolues aux FDAT, des spécialités existantes pour le contrôle et la protection de l’espace aérien national contre d’éventuelle menace extérieure, ainsi que des activités et les équipements pédagogiques modernes inclus aux programmes d’instruction et de formation au diapason du développement technologique moderne, a-t-on souligné de même source.

De nombreux visiteurs se sont félicités de l’organisation de pareille manifestation d’information tendant à raffermir les liens entre l'ANP et la Nation.