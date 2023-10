Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf a reçu, jeudi, un appel téléphonique de son homologue portugais, Joao Gomes Cravinho, avec lequel il a évoqué des questions liées aux relations bilatérales et les développements de la situation au Proche-Orient, indique un communiqué du ministère.

Sur le plan bilatéral, les entretiens ont porté essentiellement sur "le suivi de la mise en œuvre des conclusions importantes de la visite d'Etat effectuée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au Portugal en mai dernier".

Les deux parties ont convenu de "tenir la 6e session de la réunion bilatérale de haut niveau à Alger au début de l'année prochaine", selon le communiqué. Concernant la situation au Proche-Orient, MM. Attaf et Cravinho ont mis l'accent sur "l'impératif d'intensifier les efforts pour garantir la cessation immédiate de l'escalade et la prise en charge imminente de la crise humanitaire causée par l'agression dans la bande de Ghaza tout en oeuvrant à la reprise du processus de paix pour s'attaquer aux causes du conflit et permettre au peuple pal estinien d'établir son Etat indépendant avec Al-Qods pour capitale", ajoute le communiqué.