Les services de Sûreté de la wilaya d'Alger, représentés par la 7e Sûreté de la circonscription administrative de Bir Mourad Rais, ont démantelé un réseau criminel spécialisé dans l'agression d'individus arnaqués sur les réseaux sociaux, a indiqué lundi un communiqué de ces services.

Les services de la 7e Sûreté urbaine ont agi suite à des plaintes faisant état de la présence d'individus agressés à l'arme blanche au niveau d'un quartier relevant du territoire de compétence, note la même source. "Agissant en coordination permanente et continue avec le parquet territorialement compétent, les services de Police ont enquêté sur l'affaire impliquant un groupe de jeunes âgés entre 21 et 40 ans, qui faisaient la promotion via les réseaux sociaux de produits importés en quantités considérables et à des prix attractifs", lit-on dans le communiqué. Après avoir mis sur pied un plan sécuritaire, les éléments de sécurité ont réussi à identifier le principal mis en cause avant de procéder à son arrestation en flagrant délit", ajoute le communiqué, relevant qu'un second plan séc uritaire a été mis en place pour attirer et arrêter quatre autres mis en cause. Les plaintes déposées ont fait état de "coups et blessures, menaces et agression à l'arme blanche entrainant des blessures, vol de (6) téléphones portables et de 50 millions de centimes en liquide".

Après parachèvement des procédures légales, les mis en cause ont été traduits devant le parquet territorialement compétent pour délit d'association de malfaiteurs, vol en réunion pendant la nuit, avec utilisation d'un véhicule, sous la menace et agression à l'arme blanche", a conclu le communiqué.