Plus de 600 séances thérapeutiques ont été réalisées au niveau de la chambre à oxygène hyperbare du service des urgences du Centre Hospitalo-universitaire (CHU) "Dr Benzerdjeb" d'Oran, depuis le lancement de cette nouvelle structure, fin 2022, a- t-on appris jeudi de la cellule de communication de cet établissement.

Depuis la mise en service de cette chambre thérapeutique spéciale, en novembre 2022 au niveau du service des urgences médico-chirurgicales du CHU d'Oran, plus de 600 séances thérapeutiques ont été réalisées au profit de patients des services de Médecine interne, d'Endocrinologie et au niveau de la clinique Laribère d'endocrinologie et diabétologie, précise la même source.

Cette chambre, première du genre au niveau national garantissant le traitement d’oxygénothérapie hyperbare, a été acquise pour la première fois par un hôpital public, sachant que l'oxygénothérapie est un traitement du mal de décompression, qui provoque des bulles d'air dans les vaisseaux sanguins, un des risques potentiels de la plongée sous marine, et traite aussi les plaies non cicatrisantes pour les patie nts diabétiques.

Cette technique est utilisée également dans le traitement des brûlures graves, des intoxications au monoxyde de carbone, de la surdité, la cécité soudaine, les anémies exceptionnelles, les infections cutanées ou osseuses, entraînant la mort des tissus, ainsi que pour les ulcères du pied diabétique.

Le traitement consiste en l'augmentation de la pression de l'air de deux à trois fois la pression normale, car le chargement du sang avec une grande quantité d'oxygène dans toutes les parties du corps aide à combattre les bactéries et à libérer les substances appelées facteurs de croissance et cellules souches pour améliorer le processus de guérison.