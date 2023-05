L'opération de vaccination des personnes concernées par la saison du hadj 1444/2023

se poursuivra jusqu'au 15 mai, a appris l'APS auprès du ministère de la Santé et de l'Office national du pèlerinage et de la Omra (ONPO).

Dans ce cadre, le président de la mission médicale de la saison du hadj 2023, Dr. Mehmoud Dehmane a indiqué dans une déclaration à l'APS que suite aux instructions de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), concernant les grands rassemblements internationaux, notamment la saison du Hadj, le ministère de la Santé a introduit un nouveau vaccin, à savoir le vaccin contre la poliomyélite après l'enregistrement de cas de cette maladie dans les Lieux saints les saisons précédentes.

Il a précisé à cette occasion que deux centres ont été ouverts dans chaque Daïra dans les différentes wilayas du Nord et des Hauts-Plateaux ajoutant que le transport est assuré en coordination avec les communes des wilayas du sud vers les centres de vaccination pour faciliter l'opération aux habitants de ces régions.

Ainsi, les futurs hadjis ont commencé, au début de la semaine dernière, à se rendre dans les centres de vaccination à l'instar du centre ouvert au quartier des Annassers pour effectuer, entre autres, les examens médicaux nécessaires pour l'accomplissement du 5e pilier de l'Islam.

Le chargé de l'opération de vaccination au niveau de ce centre, Dr. Amine Belhemissi a fait savoir que ce dernier prend en charge les hadjis de cinq communes de la circonscription administrative de Bir Mourad Rais à savoir : Saoula, Bir Khadem, Hydra, et Gué de Constantine.

Trois vaccins sont obligatoirement administrés au pèlerin sous forme d'injection pour le protéger contre la poliomyélite, la méningite et la Covid-19 pour les personnes non vaccinées, ajoute le même responsable.

Le pèlerin doit également subir plusieurs examens médicaux, dont un entretien avec un psychologue notamment pour les personnes âgées et une consultation en médecine générale, l'objectif étant d'assurer un bon suivi des hadjis et une bonne prise en charge notamment ceux souffrant de maladies chroniques, pendant toutes les étapes du hadj.

Un carnet de santé et un certificat médical seront délivrés aux concernés.

Ces documents seront numérisés dans la plateforme électronique du ministère de la Santé dédiée au hadj.

Le ministère de la Santé a publié depuis plusieurs années un guide de la couverture sanitaire des pèlerins actualisé e n fonction de la conjoncture sanitaire mondiale, et adapté aux orientations des autorités saoudiennes. Le document renferme des conseils et orientations, dont certaines sont obligatoires pour la santé et la sécurité des hôtes d'Allah.