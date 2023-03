Une délégation parlementaire prend part à la deuxième Conférence parlementaire

internationale "Russie-Afrique dans un monde multipolaire" dont les travaux

se sont ouverts dimanche à Moscou, selon un communiqué du Conseil de la nation.

Composée des membres des deux chambres du Parlement, la délégation algérienne participe aux travaux de cette conférence organisée par la Douma (Parlement russe), les 19 et 20 mars courant.

Lors de leurs rencontres avec les délégations participantes, en marge des tables rondes, les représentants du Parlement algérien ont affirmé que "le développement de l'économie mondiale passe par le renforcement de la sécurité, de la paix et de la stabilité et le développement équilibré et équitable entre le Nord et le Sud".

"Le rapprochement Russie-Afrique est le principal catalyseur pour la concrétisation de cet objectif", ont souligné les membres de la délégation.

Dans ce sillage, ils ont mis en avant le rôle des parlements qui s'inscrit dans le cadre des démarches de développement et d'approfondissement du dialogue sur le double plan régional et international afin de promouvoir les liens de solidarité entre les peuples et l'équilibre des relations économiques mondiales à l'avenir".

Ils ont rappelé que "les différents défis et menaces de l'heure ont dévoilé plusieurs dysfonctionnements dans le système mondial actuel et les mécanismes de sa régulation, d'où la nécessité d'asseoir les règles d'un nouveau système multilatéral basé sur la gouvernance mondiale consultative et inclusive", selon le communiqué.

"Le parachèvement du processus de décolonisation en Afrique et la garantie du droit des peuples à l'autodétermination ne sauraient se réaliser sans la solidarité interafricaine et le soutien de la cause sahraouie sur la base des fondements et des références de la lutte et de la légalité internationale", ont-ils estimé.

Le président russe Vladimir Poutine présidera lundi l'ouverture de la séance plénière de cette conférence.