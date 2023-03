La délégation de la JS Saoura a débarqué samedi à Oran en prévision du match contre le SC Koweït mardi (18h00) au Stade Miloud-Hadefi pour le compte du premier tour préliminaire retour de la Coupe du Roi Salmane des clubs arabes de football.

Le club du Sud-ouest a rallié la capitale de l'Ouest du pays en provenance d'Alger, où il avait passé deux jours après son retour du Koweït, où il avait été battu au match aller (1-0), qui s'est déroulé mercredi dernier.

La JSS sera le premier club algérien à se produire au stade "Miloud Hadefi", inauguré l'été dernier et qui a jusqu'à présent accueilli des matchs internationaux réservés aux sélections nationales, comme lors des Jeux méditerranéens et le Championnat d'Afrique des joueurs locaux, ainsi que quelques matchs amicaux des deux sélections nationales A et A’.

La direction de la JSS a choisi de recevoir ses adversaires en compétition arabe au stade Miloud Hadefi vu que son lieu de domiciliation habituel, au stade du 20 août de Béchar, n’a pas été homologué pour abriter des matchs internationaux.

Le club al gérien a indiqué, via sa page Facebook officielle, que les joueurs "misent beaucoup sur une forte présence de leurs supporters et des habitants de l'Ouest, d’autant plus qu’ils représentent pour l’occasion le football algérien", assurant avoir mis "tous les moyens à la disposition des joueurs pour valider leur billet pour le deuxième tour".

Pour rappel, la JSS est le second représentant de l’Algérie dans la Coupe du Roi Salmane, qui est le prolongement du Championnat arabe des clubs, après le CR Belouizdad, champion sortant de la Ligue 1 qualifié directement à la phase finale prévue l’été prochain en Arabie saoudite.