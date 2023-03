Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a réitéré, samedi, sa détermination à édifier une Algérie forte à travers la revalorisation des efforts et du travail, et à consolider les fondements de sa sécurité nationale, soulignant que les réalisations accomplies ont été rendues possibles grâce à "notre attachement à l'unité des rangs".

Dans un message adressé aux Algériens à l'occasion du 61e anniversaire de la Fête de la Victoire, le Président Tebboune a réitéré sa "détermination à édifier une Algérie forte à travers la revalorisation des efforts et du travail, et à consolider les fondements de sa sécurité nationale", se disant convaincu que "ce que nous avons réalisé ensemble est le fruit de notre attachement à l'unité des rangs, et à notre souci de conjuguer les efforts".

Le Président de la République a affirmé que "la célébration de la fête de la Victoire est une occasion renouvelée dont nous tirons l'énergie pour combattre les aspects de misère, nous mettre sur la voie du développement socioéconomique et culturel durable, et nous engager efficacement dans la dynami que de renforcement des partenariats avec les pays frères et amis".

Il a souligné, dans ce cadre, que cette démarche reposait sur "la situation géographique de notre pays et son poids dans le rapport de forces actuel aux niveaux régional et international, sous-tendue d'une vision fondée sur la mutualisation des intérêts en matière d'économie et d'investissement, et sur la relance de la coopération militaire et sécuritaire en vue de préserver les constantes de la nation et la fierté du peuple". "L'Algérie a franchi, en effet, des pas considérables qui se reflètent, sur le plan interne, par les indicateurs économiques, les moyennes de développement et le volume de fonds affectés aux transferts sociaux pour mettre un terme aux dernières manifestations de vulnérabilité et d'injustice, une fois le dossier des zones d'ombre clos", a écrit le Président Tebboune. Sur le plan extérieur, poursuit le Chef de l'Etat, "ils se traduisent par la place qu'occupe désormais notre pays ainsi que le rôle central qu'il assume pleinement, en étant fier de sa gloire historique et en comptant sur ses propres capacités, mais aussi sur une jeunesse créative éprise de modernité et en phase avec les nouvelles technologies, une jeunesse qui mérite le leadership".