L'adoption d'un régime alimentaire sain et l'abstention de la prise abusive de médicaments, préservent le rein et conservent sa bonne fonction, a affirmé jeudi à Tizi Ouzou un spécialiste en néphrologie.

Lors d'une rencontre sur la santé rénale, Pr. Mohamed Boubchir, médecin chef du service néphrologie au CHU Nedir Mohamed qui organise l'évènement, a mis en garde sur les dangers d’une mauvaise alimentation, riche en gras, sucre et sel, notamment, de la déshydratation, du manque d’activité physique, ainsi que de la surmédication et de l’automédication, sur la fonction rénale.

"Certains comportements sont très nocifs pour les reins.

Il s'agit, entre autres, de la consommation abusive de médicaments, soit dans le cadre de l’automédication (généralement par la prise d’antidouleurs qui ne sont pas, souvent, nécessaires), soit suite à des prescriptions excessives par quelques médecins", a-t-il relevé.

Dans le même sillage, le spécialiste a également conseillé d’espacer les examens au scanner pour les cas nécessitant le recours régulier à cet examen, expliquant que le recours répétitif au scanner expose le corps, le rein y compris, aux dangers des rayons x. Pr. Boubchir a fait également cas du problème de "rétention volontaire d’urine", un comportement observé notamment chez des femmes, qui préfèrent se retenir et attendre de rentrer chez elles, pour se soulager.

"Retenir ses urines peut entraîner la formation de calculs et altérer la fonction du rein", a-t-il mis en garde, en soulignant que "le rein filtre 180 litres de sang/jour, et s’il fonctionne mal et que le taux d’urée est très élevé dans le sang, le sujet peut entrer dans un coma qui pourrait lui être fatal".

Concernant les facteurs de risque d’une insuffisance rénale, il a évoqué, notamment, l’hérédité, l’hypertension artérielle, l’obésité, la déshydratation (ne pas boire suffisamment d’eau) et le diabète.

"40 % de diabétiques insulinodépendants et 20 à 30 % des diabétiques de type 2 souffrent d'une insuffisance rénale", a-t-il dit, relevant que le diabète et l’hypertension artérielle sont responsables de 40 à 60 % des cas d’insuffisance rénale.

Le spécialiste a expliqué que les premiers symptômes d’un dysfonctionnement des reins sont la fatigue, la peau jaunie et l’anémie.

De son côté, la responsable de l’unité de transplantation rénale au CHU Nedir Mohamed, Pr. Lynda Badaoui, a indiqué que cette unité a réalisé, depuis le lancement de so n activité en 2006 à ce jour, 210 greffes du rein à partir d’un donneur vivant apparenté. Sept (7) transplantations ont été réalisées en 2022, a-t-elle relevé.

L’unité de transplantation rénale du CHU qui traite 150 malades, à raison de trois séances de dialyse par semaine, a greffé depuis janvier dernier 3 patients et compte réaliser plus d’une vingtaine de transplantations rénales d’ici à la fin de l’année en cours, a indiqué Pr.

Badaoui, qui a noté que la wilaya compte un millier de malades dialysés.