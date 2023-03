Les clés de 200 logements promotionnels aidés (LPA) ont été remis jeudi à leurs propriétaires à Saida, a-t-on appris auprès de la wilaya. L’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI) a supervisé l’opération de remise des clés de ce lot d’habitat situé dans la ville de Saida dont 110 LPA à hai Es-salem 2 et 90 autres dans la même cité. Les travaux de réalisation de ces logements de type F3 et F4 ont été lancés en 2020 par l’OPGI.

A noter que la Direction du logement recense un programme d’habitat totalisant 6.135 logements LPA dont 2.778 réalisés et 2.042 en cours de construction et le restant en voie de lancement.

Pour rappel, la wilaya a enregistré, de 2020 à ce jour, la distribution de 10.000 logements tous programmes confondus et des aides à l’habitat rural et à l’auto-construction.