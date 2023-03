Le vice-président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Moundir Bouden, a été élu nouveau président du Groupe consultatif de haut niveau sur la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, représentant le Groupe géopolitique africain, et ce dans le cadre des réunions de la 146e Assemblée de l'Union interparlementaire (UIP), tenues à Manama (Bahreïn), a indiqué, mardi, un communiqué de l'APN.

"Dans le cadre des réunions connexes de la 146eme Assemblée de l'Union interparlementaire, le Bureau du Groupe consultatif de haut niveau sur la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent a tenu sa 13eme réunion, lundi 13 mars 2023, à Manama (Bahreïn), avec la participation de Moundir Bouden, vice-président de l'APN, en sa qualité de membre du Groupe", a précisé le communiqué.

Lors de cette réunion, "M. Moundir Bouden a été élu nouveau président du Groupe consultatif de haut niveau pour la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, représentant le Groupe géopolitique africain", ajoute la même source.

A cette occasion, "les électeurs ont salué le rôle et les efforts de l'Algérie dans la lutte et la prévention contre le terrorisme et l'élimination de ses causes".

Moundir Bouden est "le troisième parlementaire au monde élu à la présidence du Groupe, composé de 23 parlementaires représentant tous les groupes géopolitiques de l'UIP ".