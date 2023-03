Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a décerné, mardi, la médaille de l'Ordre du mérite national au rang de "Ahid" aux moudjahidine, Abdallah Debbagh et Othman Damerdji, derniers membres du commando des hommes grenouilles qui a constitué un saut qualitatif dans la lutte armée durant la Guerre de libération.

Le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, M. Laïd Rebiga a remis, au nom du président de la République, la médaille ainsi qu'une attestation de mérite et de reconnaissance aux deux moudjahidine, lors d'une visite effectuée à leurs domiciles à Alger, en présence du Secrétaire général (SG) du Conseil de l'ordre du mérite national à la Présidence de la République, M. Mohamed Salah Aka.

Cette distinction intervient en application du décret présidentiel 23-80 du 8 chaâbane 1444, correspondant au 1 mars 2023, en vertu duquel le président Tebboune a décidé de décerner la médaille de l'Ordre du mérite national au rang de "Ahid" aux moudjahidine susnommés, membres du commando des hom mes grenouilles "pour leurs sacrifices durant la guerre de libération nationale et en reconnaissance de leurs efforts pour la cause légitime de leur pays et de leur peuple contre l'occupant abject", selon le texte du décret présidentiel lu par le SG du Conseil de l'ordre du mérite national à la Présidence de la République.

Le SG a affirmé que cette distinction par le président de la République se veut également "une reconnaissance au chahid et au moudjahid en tant que symboles de l'unité populaire et territoriale et un exemple pour les générations montantes en vue de préserver le legs et les constantes de la nation".

Le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit a, pour sa part, salué cette distinction qui reflète, a-t-il dit, "l'attention particulière et le grand intérêt" qu'accorde le président de la République à ce commando de moudjahidine "en reconnaissance de leur apport tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur, au sein d'une stratégie adoptée par les chefs de la révolution pour l'exécution d'objectifs précis contre le colonialisme français".

M. Rebiga a appelé l'ensemble des chercheurs et académiciens à "mettre en exergue ce genre de dossiers et les sacrifices" des moudjahidine et des chouhada à travers "l'examen de tous les détails liés à ce commando et à tous les commandos qui ont accompagné la lutte de libération nationale".

Il a souligné que l'Algérie "a relevé d'importants défis, par sa reconnaissance aux moudjahidine et aux chouhada, et avance aujourd'hui sur une voie constante tracée à partir de Déclaration de Novembre".