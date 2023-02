Messaoud Chérifi et Mohamed Salah Hachichi seront les deux seuls candidats à la présidence de la Ligue Nationale de Futsal (LNF), lors de l'Assemblée général élective de l'instance (AGE) fixée au 12 février à l'amphithéâtre Omar-Kezzal du Centre technique national de Sidi-Moussa (Alger), a annoncé mercredi la Commission de recours, au lendemain de sa réunion, tenue le 31 janvier.

"Faisant suite à la réunion de la Commission de recours, pour l'étude de candidatures des différents collèges et de la présidence de la Ligue nationale Futsal (LNF), et à l'examen et à la vérification des dossiers de candidatures déposés auprès du secrétariat général de la Fédération algérienne de football (FAF), sur la base de la réglementation en vigueur et des statuts de cette Ligue, fixant les conditions d'éligibilité, les membres de la Commission ont délibéré lors de la réunion tenue le mardi 31 janvier 2023. Messaoud Chérifi et Mohamed Salah Hachichi seront les seuls candidats à la présidence" a-t-on détaillé dans un communiqué, diffusé sur le site officiel de la FAF. Par ailleurs, trois candidats ont été retenus pour le Collège des experts, désignés par la FAF. Il s'agit de Skander Achi, Rabie Saâdi et Noureddine Lellouchi.

Concernant les candidatures au Collège des représentants des Ligues Régionales, un seul dossier a été retenu, et il s'agit de celui d'Ahmed Metikène, a-t-on précisé de même source.

Résultats des délibérations concernant les autres collèges, après la réunion de mardi :

Candidats au Collège des

représentants des Ligues de wilayas :

- Ahmed Boufatah, Mohamed Messaoudi et Brahim Sebak.

Candidats au Collège des Représentants des clubs :

- Nabil Amrouche, Mouad Debabi, Abderrahim Izerroukène, Ibrahim Ould Abderrahmane et Nacer Daoud.