Des chimistes ont réussi à redonner leur apparence première à des blancs d'oeufs cuits. Cette innovation est une avancée dans la recherche moléculaire.

"Oui, nous avons trouvé le moyen de "décuire" des blancs d'oeufs de poule" ont annoncé des chercheurs de l'Université de Devine, en Californie et leurs collègues australiens. Les chercheurs dirigés par le professeur de biochimie moléculaire Gregory Weiss, ont commencé par bouillir des blancs d'oeufs pendant 20 minutes à 90°. Puis ils sont parvenus à inverser le processus clé et à remettre les molécules du blanc d'oeuf dans leur état d'origine.

Cette découverte pourrait être une véritable aubaine financière pour l'industrie de la biotechnologie qui cherche depuis longtemps le moyen de recycler efficacement les protéines moléculaires. En attendant, les fabricants de traitements à base d'anticorps pour le cancer doivent utiliser des méthodes plus coûteuses.

"Cette avancée pourrait réduire considérablement les coûts pour les traitements contre le cancer, la production alimentaire et d'autres segments de l'industrie mondiale de la biotechnologie" a déclaré le Pr Weiss. "On espère que cette méthode appliquée à l'oeuf pourra être également appliquée à des protéines bon marché tels que les levures ou les bactéries E. coli, ce qui facilitera la production plus efficace et plus économique d'anticorps."

Mais ce nouveau processus ne semble pas intéresser seulement l'industrie pharmaceutique. Des producteurs de fromage industriel américains le regardent également d'un oeil bienveillant car ils pourraient utiliser cette méthode pour atteindre un plus grand rendement.​