D'importants projets viennent d’être inscrits dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj pour le développement des diverses filières agricoles et la valorisation des potentialités économiques locales, a-t-on indiqué dimanche dans un communiqué des services de la wilaya. Cet important programme qui mobilise en 2023 une enveloppe financière de 1,589 milliard DA pour les secteurs agricole et forestier projette, notamment, l’aménagement de plus de 181 km de pistes rurales qui desserviront les points les plus reculés de toutes les communes y compris montagneuses, selon la même source.

Des actions adaptées à chaque région, en fonction de sa nature et son climat, seront engagées, parallèlement à l'aménagement des pistes rurales dont la plantation de 520 hectares en arbres fruitiers pour 93 millions DA et de plus de 600 hectares en arbres forestiers pour 240 millions DA, selon le document. Il est également prévu de planter deux kilomètres (2 km) de brise-vent et d’effectuer des travaux de correction torrentielle pour plus de 12.000 m3 pour 121 millions DA pour lutter contre l’érosion et la sécheresse, selon le document. Les services de la wilaya poursuivent les efforts d’accompagnement du processus de développement économique au travers du programme de raccordement à l’électricité agricole, le fonçage de puits, la réalisation de bassins d’irrigation et de systèmes d’irrigation en application des instructions des autorités supérieures du pays.

Neuf cent (900) agriculteurs ont bénéficié de 9.000 unités d’apiculture, outre l’installation de 20 kits d’électricité solaire, a-t-on ajouté dans le communiqué de la wilaya qui a inscrit ces actions dans la stratégie de développement de la vocation agricole de la wilaya, outre sa position de pôle industrielle.