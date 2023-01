La wilaya de Khenchela bénéficiera de l’inscription de projets de construction

de 46 classes d’extension dans les établissements scolaires de plusieurs

communes, a indiqué dimanche à l’APS, le directeur de l’éducation.

M. Bachir Bouderbala a précisé qu’au terme de consultations de coordination avec les représentants des directions de la planification, du suivi du budget, des équipements publics et de l’éducation de la wilaya de Khenchela, il a été décidé que les assiettes d’extension disponibles seront exploitées pour réaliser 42 classes dans des écoles primaires et quatre autres classes dans des CEM qui connaissent des surcharges.

Le même responsable a souligné qu’il s’agira de la construction de 8 classes d’extension dans les écoles de la nouvelle route d’El Izar et de Yousfi-Abdelmadjid de la commune de Khenchela et deux classes d’extension à l’école primaire Bouhlala-Abdelkader de la commune d’El Hamma et 8 autres classes dans les écoles Ali-Thamène et les frères Maache dans la commune de Yabous.

Il sera procédé également à la construction de 10 classes d’extension aux écoles Tayoura-Abdelhamid, Tamrabet-Mahmoud, Laalaouna-Allaoua et Bouteraa-Salah dans la commune d’Aïn Touila, ainsi que 4 autres classes à l’école Benachi-Lakhdar de Taouzianet, 2 classes d’extension à l’école Guerfi-Rabia dans la commune de Babar, 8 classes réparties sur les écoles Besbes Abderrahmane à Ouled Rechach et Azzab-Salah à Chechar, a indiqué la même source.

Dans le palier moyen, les opérations inscrites concernent la construction de deux classes au CEM Ayadi-Amara de Chechar, 2 classes au CEM Bousalem-Mohamed à Ouled Rechach, souligne le même responsable. Les classes d’extension en projets dans les établissements scolaires des communes de Khenchela, Ouled Rechach, Babar, El Hamma, Ain Touila, Taouzient, Chechar et de Yabous, visent à alléger les surcharges des classes et améliorer les conditions de l’enseignement, indique le même responsable.