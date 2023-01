Le Général d’Armée, Chef d’Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), Saïd Chanegriha, s'est réuni, ce jeudi, avec son homologue français le Général d’Armée, Thierry Burkhad, indique le ministère de la Défens nationale (MDN) dans un communiqué. "Au quatrième et dernier jour de sa visite officielle en France, le Général d’Armée, Chef d’Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), Saïd Chanegriha s'est réuni avec le Chef d’Etat-major des Armées Françaises, le Général d’Armée, Thierry Burkhad.

Durant cette rencontre, les deux parties ont examiné les perspectives et les voies permettant de consolider la coopération dans les deux domaines militaire et sécuritaire", précise la même source. "Au troisième jour de sa visite, le Général d’Armée, Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-major de l’ANP, s'est rendu, le 25 janvier 2023, aux écoles militaires de Saumur, où il a été reçu par le Commandant des écoles militaires, le Général de brigade, Emmanuel Charpy. Par la suite, des formations des Forces françaises lui ont rendu les honneurs militaires au niveau de l’éco le de Cavalerie spécialisée dans la formation des cadres de l'arme blindée", ajoute le MDN.

"A l'issue, le Général d’Armée et la délégation qui l’accompagne ont suivi un exposé global sur la formation au sein de cette école, avant de visiter ses divers départements, où il s'est enquis des moyens matériels et pédagogiques dédiés à la formation et des techniques utilisées dans le contrôle et la conduite des engins blindés au niveau de la salle de simulation", conclut le communiqué.