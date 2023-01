Les autorités locales de la wilaya de Souk Ahras ont donné mardi le coup d'envoi d'une caravane de solidarité visant des familles nécessiteuses habitant des zones déshéritées de cette wilaya frontalière, affectée par les chutes de neige.

Le chef de l’exécutif local, Lounès Bouzegza, a présidé la cérémonie de départ devant le siège de la wilaya, en présence du président de l’Assemblée populaire de wilaya (APW), de membres de l’Assemblée populaire nationale (APN) et du Conseil de la Nation, de directeurs de l’exécutif et de représentants de la société civile. Le directeur de l’action sociale de la wilaya de Souk Ahras, Ahmed Brahimi, a indiqué à l’APS que cette caravane de solidarité, initiée par le secteur concerné, en coordination avec les cellules de proximité de la solidarité et des associations caritatives, sous le signe "Un hivers chaud pour les vieillards et les enfants dans les régions déshéritées", bénéficiera à 140 familles.

Le même responsable a ajouté que la caravane transportant des aides comprenant notamment des denrées alimentaires et des articles de literie, s illonnera plusieurs localités dont Sidi Fredj, Tifache, Djehifa, Oued Kebrit, Dreaa, Lahnancha et Mechrouha, précisant que cette initiative intervient en application d'instructions du ministère de tutelle visant à prendre en charge les catégories sociales défavorisées.

Dans une brève allocution, le wali de Souk Ahras a souligné que cette action de solidarité qui associe les acteurs de la société civile pendant cette période de froid et d’intempéries, mérite d’être saluée, appelant à promouvoir les valeurs de solidarité conformément aux nobles traditions de la société algérienne.