Le secteur de la Formation et de l’enseignement professionnels dans la wilaya de Relizane offre 3.933 nouveaux postes de formation en prévision de la rentrée de la session de février 2023, a-t-on appris auprès de la direction du secteur.

Le chargé de l’information, Ahmed Moulfi a indiqué, à l’APS, que cette session qui fait l'objet d’inscription à travers les différents établissements de formation, offre 2.045 postes pédagogiques de formation en mode présentiel et 1.170 places en mode d’apprentissage, répartis sur 114 spécialités.

La Direction de la Formation et l’enseignement professionnels a réservé, pour la session de février, 55 postes pour les cours du soir, 395 en mode de formation qualifiante première et 1.420 places au profit de ceux qui disposent d’une prime de chômage.

Il a été décidé, également dans le même cadre, l’ouverture de 50 places de formation au profit des femmes au foyer, 45 par le biais de passerelle, en plus de 20 places en milieu rural et 53 places aux pensionnaires des établissements pénitentiaires. En prévision de la rentrée prochaine, la Direction a lancé récemme nt des journées portes ouvertes à travers l’ensemble des établissements de formation pour faire connaître aux jeunes les spécialités disponibles et les inciter à s’y inscrire.

A rappeler que le secteur de la Formation et de l’enseignement professionnels de la wilaya de Relizane dispose de 26 établissements de formation, d’une capacité d’accueil de 6.200 places pédagogiques, dont 3 instituts spécialisés et un centre régional dédié aux personnes aux besoins spécifiques.