Les services de la protection civile de la wilaya de Sétif ont procédé jeudi à l’installation des équipes de secours avancées dans sept axes au profit des usagers de la route en prévision d’une éventuelle urgence en raison des chutes de neige sur la région depuis la nuit de mercredi à jeudi, a-t-on appris auprès ce corps constitué.

"Suite aux intempéries qu’ont connu les régions nord de la wilaya de Sétif depuis la nuit de mercredi et la matinée de jeudi, un dispositif de Protection et d’intervention avancé a été mis en place dans sept points répartis au travers la wilaya pour garantir l’efficacité et la rapidité des secours en cas d’urgence et assurer l’aide aux usagers des principaux axes routiers", a précisé à l’APS le chargé de l’information auprès de la Direction locale de la Protection civile, le capitaine Ahmed Lamamra.

L’opération ciblera deux points sur l’axe de l’autoroute Est-ouest, à savoir le contournement Boukhebla à El Eulma, à l’Est, et la station Babor, à l’Ouest, en plus de trois points sur la route nationale RN75, dans la localité Tekouka dans la commune d’Ain Abbassa, et dans la commune d’Ain Rouwa et d’Ain Trik au chef-lieu de wilaya et à la RN9 à Thnièt Ettine (commune d’Amoucha) et un autre point sur la RN5 dans la localité Arair (commune d’Ouled Saber) sur l’évitement nord de la ville de Sétif, a précisé le même responsable.

Dans ce cadre, le capitaine Lamamra a indiqué que les services de la Protection civile de Sétif ont mobilisé tous les moyens de ses unités opérationnelles (au nombre de 20) réparties entre toutes les régions de la wilaya, ajoutant que la collaboration était en cours avec la cellule de veille composée de plusieurs secteurs comme la Direction des travaux publics, les Assemblées populaires communales (APC), les instances sécuritaires et l’Office d’assainissement pour qu’ils soient prêts pour toute éventuelle intervention pour aider les usagers des routes et les citoyens en cas d’intempéries.

Dans le cadre de l’actuelle situation météorologique qui a mis de la joie parmi les agriculteurs notamment, la même source a appelé les citoyens à prendre toutes les dispositions de prudence pour éviter les répercussions indésirables des intempéries en invitant les personnes âgées et les malades à rester chez eux.

La Protection civile a rappelé également les règles de conduite sécurisée à entreprendre et à ne pas s’aventur er pour les promenades en montagne, avant d'insister sur le contrôle des chauffages et, en cas d'urgence, appeler la protection civile sur le numéro de secours.