Le secrétaire général du Haut-commissariat à l'amazighité (HCA) , Si El-Hachemi Assad, a appelé jeudi depuis Ghardaia la société algérienne à prendre en charge son patrimoine linguistique dans toute sa diversité.

S’exprimant en marge de la cérémonie de décernement du prix du président de la république de la littérature et de la langue Tamazight, le Secrétaire général du HCA a souligné que nous sommes tous appelé à la préservation de l’héritage culturel amazight riche de nos aïeux dans toute sa diversité et d’œuvrer à son enrichissement et sa promotion.

Le patrimoine culturel amazigh constitue une "composante essentielle" de notre identité algérienne, a-t-il souligné appelant à mettre en valeur et à préserver ce patrimoine pour perpétuer les aspects de la culture et des traditions amazighes auprès des générations futures.

‘’A travers l’attribution annuelle de ce prix du président de la république, on donne droit aux différents participants à contribuer à l’enrichissement de notre patrimoine linguistique fort de ses diverses composantes et formes d’expression’’ a –t-il précisé.

Actuellement nous développons un réseau universitaire à travers l’ensemble des universités algériennes pour prendre en charge concrètement la question linguistique de Tamazight.

Ainsi une convention de partenariat a été signée par le HCA et l’Université de Ghardaïa pour développer des recherches dans le domaine de la langue, la littérature de Tamazight, et la possibilité d’ouverture d’un département de cette langue, signale-t-on.

Les pouvoirs publics déploient des efforts importants pour mettre en exergue la langue amazighe, contribuant ainsi à la construction et à la consolidation de notre identité nationale riche et variée dans un pays uni et indivisible, a-t-il souligné.

Il est à rappeler que le prix du président de la République de la littérature et de la langue amazighes dans sa 3ème édition a été décerné à Nadia Akeb, lors d'une cérémonie qui a vu également l'attribution des prix du patrimoine culturel immatériel, de la linguistique amazighe et de la technologie.

Ce prix a été attribué dans le cadre des festivités officielles marquant la célébration du nouvel An amazigh, Yennayer 2973, en présence du président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, de la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, de conseillers du président de la Républi que, du secrétaire général du Haut-commissariat à l'amazighité, Si El-Hachemi Assad, des autorités de la wilaya et d'élus locaux, signale-t-on.

Institué en 2020, ce prix a pour objectif d’encourager la recherche et la créativité en vue d’une meilleure production en langue et culture amazighes, et de valoriser des réalisations scientifiques, recherches et littéraires dans toutes les variantes linguistiques utilisées en Algérie.

Plusieurs activités ont été au programme des festivités officielles marquant la célébration du nouvel An amazigh, placée cette année sous le slogan "Yennayer nous rassemble dans une Algérie unie et indivisible".