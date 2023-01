Des activités culturelles et artistiques ont été organisées jeudi dans les wilayas de l’Ouest du pays pour célébrer le nouvel an amazigh "Yennayer 2973".

La maison de la culture et des arts Mohamed Belkheir d’El Bayadh a abrité, à cette occasion, une exposition de produits traditionnels locaux de tapisserie, de poterie et autres à base d’alfa, avec la participation d’artisans et associations locales, et organisé des récitals poétiques et des spectacles folkloriques du patrimoine local.

Un atelier de dessin de bijoux traditionnels amazighs a été ouvert au profit des enfants.

La commune de Boussemghoun, au sud de la wilaya, a célébré le nouvel an amazigh en élaborant un programme diversifié à Ksar El Assaad, avec au menu des représentations théâtrales, des lectures poétiques, des galas de chants patriotiques en langue amazighe et des spectacles du folklore, avec la participation d’associations locales, en présence des autorités locales.

La bibliothèque principale de lecture publique chahid Errak Hadj, du chef-lieu de wilaya, a monté, mercredi soir en coordination avec l’association scientifique pour l'environnement et la préservation du patrimoine, diverses expositions pour présenter des plats traditionnels, de la poterie et des habits traditionnels, en plus d’un atelier de peinture traitant du patrimoine amazigh au profit des enfants et une exposition du livre amazigh.

A Ain Témouchent, la célébration du nouvel An amazigh, dont les cérémonies ont été supervisées par le wali, M’hamed Moumen, à la Maison de la Culture Aissa Messaoudi, a été le théâtre de représentations artistiques inspirées du patrimoine amazigh et d'une exposition mettant en valeur les plats traditionnels pour la circonstance comme le plat "Cherchem", préparé à base de blé et de légumineuses.

Plusieurs associations locales actives dans le domaine de la conservation des produits traditionnels ont participé à la célébration du nouvel an amazigh et le ballet de l’association "Ahlam" de Sidi Bel-Abbès a animé une représentation chorégraphique de danses kabyles.

Les élèves des classes de langue amazighe de l'école primaire Harchaoui Mohamed ont aussi fait preuve de créativité en interprétant des représentations artistiques.

A Tlemcen, les festivités célébrant Yennayer, auxquelles ont assisté les autorités de la wilaya à la maison de la culture Abdelkader Alloula, se sont distinguées par l'organisation d'expositions de l' habit traditionnel amazigh, la présentation de plats populaires et de gâteaux traditionnels et l'ouverture d'ateliers de calligraphie pour enfants sur le "Tifinagh" et d'autres consacrés à la poterie et aux jeux d'intelligence.

Le programme de célébration, qui s'étale sur trois jours, comprend des représentations théâtrales, artistiques et folkloriques et la projection de documentaires sur les rituels du carnaval "Ayred" qui se tient dans la région de Beni Senous à l'occasion du nouvel an amazigh, en plus de défilés d’habits traditionnels amazighs et d'exposition d'arts plastiques sur Yennayer.

Le wali de Tlemcen, Amoumen Marmouri, a souligné, à l’ouverture des festivités que "ce rendez-vous annuel culturel, social et de solidarité a pour objectif de mettre en avant l’importance de s'attacher à la terre, mère nourricière, et l’espoir en une nouvelle année meilleure et fructueuse".

"La célébration de la nouvelle année amazighe intervient pour renforcer les constantes nationales et soutenir l’unité, un facteur fort de cohésion populaire et d’harmonie sociale", a-t-il déclaré.

Le directeur de la culture, Amine Boudefla, a indiqué, pour sa part, qu’un programme riche et varié a été élaboré pour célébrer le nouvel An amazigh dans la wilaya, en coordination avec les Directions du tourisme et de l’artisanat et de la jeunesse et des sports, de la chambre d’artisanat et des métiers de Tlemcen, ainsi que des associations et avec la participation des musées de la wilaya, du Centre des arts et des expositions et de la bibliothèque principale de lecture publique.

A Mascara, la maison de la culture Abi Ras Ennaciri a organisé la première édition des journées culturelles et artistiques sous le slogan "Marhaba Yennayer" avec des expositions de produits traditionnels et de photos mettant en exergue les traditions et coutumes des habitants de la wilaya dans la célébration de Yennayer, outre des expositions de tableaux d’arts plastiques.

Au programme de cette manifestation de trois jours, des représentations folkloriques, des défilés d’habits traditionnels locaux et une représentation de théâtre pour enfants "Yennayer wal Aadjouz", produite par l’association "Chadaa" d’art, ainsi qu’une soirée oranaise animée par le chanteur Boudjellal Imimoune.

A Nâama, le centre culturel Frantz Fanon de Mécheria a accueilli une exposition de produits traditionnels, avec la participation de plusieurs secteurs, les chambres d'artisanat et des métiers et du commerce "Souhoub" de Nâama et d’associations versées dans la protection du patrimoine.

Le programme des festivités comporte également un concours d’art culi naire concernant les plats traditionnels de la région préparés au nouvel an amazigh, ainsi que les chants traditionnels et récitals en langue amazighe.

A Saida, le programme élaboré à l'occasion de Yennayer comporte une présentation à la maison de la culture "Mustapha Khalef" une activité de divertissement pour enfants (lectures de poésie et de contes et des ateliers de dessin sur les coutumes et traditions de la région pour célébrer le nouvel an amazigh).

Une exposition de costumes traditionnels et de plats du terroir liés à la culture amazighe a été également organisée.

De son côté, la commune de Oued Lily (Tiaret) a organisé une exposition de produits d’artisanat et de plats populaires, ainsi qu'une exposition de l’artiste plasticien Abdelhamid Sahraoui, dont les tableaux traitent de la culture targuie basée sur les couleurs noir et argent, alors que l’artiste Adda Ferouani a présenté un cocktail de musique Chaabie interprétée en langue amazighe.

Les festivités, qui ont vu la présence des autorités locales, ont été clôturées par une réception en hommage à de nombreux artistes.