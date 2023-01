La wilaya de Tissemsilt a bénéficié en 2022 d'un important programme complémentaire de développement et de désenclavement, comprenant 89 projets liés à 17 secteurs vitaux, qui, une fois réalisés, boosteront l'économie locale et amé

Le programme avait fait l'objet, au siège de la wilaya, d'une réunion du Gouvernement, présidée, fin novembre dernier, par le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane.

La réunion, tenue conformément aux instructions du président de la République, M.

Abdelmadjid Tebboune, lors de sa présidence du Conseil des ministres, le 27 novembre dernier, a été consacrée à l'étude de la feuille de route de mise en œuvre de ce programme complémentaire de développement. La réunion du Gouvernement à Tissemsilt est la deuxième à se tenir hors du Palais du gouvernement, après celle de Khenchela, tenue le 12 décembre 2021 et consacrée aussi au programme de développement complémentaire dans cette wilaya.

Pour la wilaya de Tissemsilt, il a été défini un portefeuille de projets comprenant 89 projets liés à 17 secteurs vitaux, do nt la réalisation nécessite la mobilisation d'une enveloppe financière d'environ 97,53 milliards DA, répartie selon la nature du programme comme suit : 61 nouvelles opérations d'un montant total de 86,75 milliards de DA, et 28 opérations d'un montant total de 10,78 milliards de DA, concernées par le dégel. L'un des principaux objectifs de cet important programme de développement est de désenclaver la wilaya de Tissemsilt, caractérisée par un relief montagneux, en allouant des fonds pour la réalisation de routes, notamment les doubles voies, mais aussi booster l'économie locale et concrétiser de nombreuses opérations de développement pour favoriser la création d'emplois.

Il vise également à améliorer les conditions de vie de la population, à atteindre un équilibre de développement et à éliminer les différences enregistrées dans ce domaine entre Tissemsilt et les autres wilayas du pays.

Il s'agit aussi de créer une attractivité de la région pour attirer les investisseurs en offrant des conditions propices à l'implantation d'unités de production.

Dans le cadre de ces efforts, la ligne ferroviaire Tissemsilt-Boughezoul (Médéa)-M'sila, qui s'étend sur une distance de 290 km, a été récemment inaugurée par le ministre des Transports, Kamel Beldjoud, en présence des ministres des Travaux public s, de l'Hydraulique et des Infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh, de la Communication, Mohamed Bouslimani et du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig.

Prise en charge des préoccupations des habitants, objectif principal

Cet important programme de développement complémentaire, décidé par le président de la République au profit de Tissemsilt, permettra d'amorcer une relance socioéconomique dans tous les domaines, mais surtout de désenclaver définitivement la wilaya. Dans une déclaration à la presse à l'issue de la réunion du Gouvernement à Tissemsilt, M. Benabderrahmane a affirmé que ce programme permettra "d'amorcer une relance socioéconomique dans tous les domaines au niveau de cette wilaya historique et révolutionnaire qui pâtit du sous-développement" et qui n'a pas bénéficié "de projets de développement structurants" comme il se doit.

Les représentants de la société civile de la wilaya de Tissemsilt ont salué les décisions importantes annoncées lors de la réunion du Gouvernement.

Pour le commissaire de wilaya des Scouts musulmans algériens (SMA), Mohammed Gabi, les résultats de cette réunion sont fructueuses, notamment pour ce qui est des projets de désenclavement.

Pour sa part, le chef du bureau de wilaya de l'association algérienne d'"EI Irchad Wa l Islah", Khelifi Abdelkader, a estimé que ces décisions devraient répondre aux préoccupations de la population locale abordées par des représentants de la société civile, lors de leur rencontre avec le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire.

Quant au chef du bureau de wilaya de l'Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA), Benyahia Mahroug, il a salué le fait qu'une grande importance a été accordée aux zones rurales déshéritées de la wilaya, en affectant un important programme pour le soutien de l'habitat rural, l'inscription d'actions de développement des zones rurales devant assurer de l'emploi aux jeunes de ces localités.

Le cheikh de la zaouïa, Moulay Larbi Touil, de la zone de Metidja, dans la commune de Bordj Bounâama, Ahmed Ameur, a estimé, lui aussi, que les décisions de la réunion du gouvernement devront sortir la région de son isolement et relancer son développement surtout les zones rurales montagneuses éloignées.

lioreront le cadre de vie des citoyens.