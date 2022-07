Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a été reçu, samedi à Baghdad, au terme de la visite de travail qu'il effectue en Irak en qualité d'Envoyé spécial du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, par le président du Parlement irakien, M. Mohamed al Halbousi, indique un communiqué du ministère.

"Au terme de la visite de travail qu'il effectue en Irak, en qualité d'Envoyé spécial du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ramtane Lamamra, a été reçu par le président du Parlement irakien, M. Mohamed al Halbousi avec lequel il a passé en revue les perspectives de raffermissement des relations de fraternité et de coopération entre les deux pays frères, notamment la coopération bilatérale dans le domaine parlementaire et les moyens de la promouvoir, à travers l'intensification de l'échange de visites et la formation d'une commission conjointe d'amitié parlementaire", lit-on dans le communiqué.

La rencontre a permis aux deux parties de souligner "l'importance et le rô le de la diplomatie parlementaire dans la promotion de l'action arabe commune, en veillant à faire entendre la voix des peuples arabes et à proposer des idées et des approches susceptibles d'enrichir les délibérations des dirigeants arabes lors du Sommet arabe prévu en Algérie, et l'adhésion aux efforts visant à réaliser un Sommet inclusif et unificateur de nature à garantir une réponse effective aux défis actuels soulevés au niveau arabe".

Au terme de l'audience, M. Al-Halbousi a exprimé, au nom du Parlement irakien, ses "profonds remerciements au ministre Lamamra pour sa visite réussie en Irak, laquelle reflète la profondeur des relations historiques entre les deux pays et peuples frères, ainsi que les larges perspectives qui attendent cette relation stratégique aux niveaux bilatéral et multilatéral".

Par ailleurs, M. Lamamra a rencontré des membres de la communauté nationale établis en République d'Irak.

Lors de cette rencontre, qui s'est déroulée en présence de l'Ambassadeur d'Algérie en Iraq, M. Belkacem Mahmoudi, et dans une atmosphère conviviale et positive au siège de l'Ambassade d'Algérie à Bagdad, l'accent a été mis sur "l'examen de la situation de la communauté (algérienne), ses préoccupations et ses aspirations à même de contribuer au processus de la relance économique de l'Algérie".

Il a également été question des "procédures et mesures prises récemment par l'Etat algérien au profit de la communauté nationale à l'étranger, et ce, en concrétisation des instructions du président de la République visant à assurer une prise en charge optimale des préoccupations des citoyens algériens établis à l'étranger, outre le renforcement de leur rôle et de leur contribution au processus d'édification de l'Algérie nouvelle".

et le Premier ministre irakien Mustafa al Kazimi

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a été reçu samedi à Baghdad par le Premier ministre irakien, commandant en chef des forces armées irakiennes, Mustafa al Kazimi, à qui il a transmis un message du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune aux dirigeants irakiens, indique un communiqué du ministère.

"Dans le cadre de sa visite de travail à Baghdad, en qualité d'Envoyé spécial du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ramtane Lamamra, a été reçu, samedi après-midi au Palais du Gouvernement, par le Premier ministre irakien, commandant en chef des forces armées irakiennes, M. Mustafa al Kazimi, à qui il a transmis un message de fraternité et de coopération envoyé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune aux dirigeants irakiens", lit-on dans le communiqué.

La rencontre a permis aux deux parties "d'affirmer leur détermination à intensifier les efforts pour promouvoir les relations bilatérales dans divers domaines, conformément à des démarches pratiques et un calendrier visant à activer les mécanismes de coopération bilatérale, à leur tête la commission mixte algéro-irakienne, dont la 14e session se tiendra fin novembre prochain à Alger", précise le document.

Il a également été convenu de "renforcer la cadence de concertation et de coordination entre les deux pays, à travers l'intensification de l'échange de visites au plus haut niveau en vue de conforter les convergences de positions des deux pays vis-à-vis de l'ensemble des questions régionales et internationales, de par leurs engagements et références communes", selon la même source.

De son côté, "le Premier ministre irakien a chargé M. Lamamra de transmettre ses salutations au Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune", et s'est félicité "des relations historiques unissant les deux pays frères".

Il a également exprimé "sa grande considération au rôle important de l'Algérie sur la scène arabe et régionale, notamment ses efforts visant à consolider l'unité nationale palestinienne et à préparer un Sommet arabe unificateur et inclusif", assurant que "l'Irak apportera fortement son soutien à ce sommet et à concourra à son succès au service des nobles objectifs de l'action arabe commune".