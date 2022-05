Le ministre des Transports, Abdallah Moundji a mis l'accent, dimanche à Alger, sur l'impératif de réaliser une base de données regroupant l'ensemble des activités du ministère, relevant l'importance de fournir des services électroniques répondant aux aspirations des citoyens et des opérateurs économiques, selon un communiqué du ministère.

Ces instructions ont été émises lors d'une réunion consacrée au développement d'un système informatique intégré propre au secteur tenue sous la présidence de M. Moundji en présence de cadres du ministère, de la direction de l'informatique et des directeurs centraux, outre un expert en TIC, précise le document.

A cette occasion, la direction de l'informatique a présenté un exposé sur les différents systèmes, applications et moyens dont disposent le ministère ainsi que les difficultés auxquelles elle est confrontée sur les plans technique, opérationnel et matériel.

Dans ce sillage, le ministre a ordonné "la mise en place d'une stratégie sectorielle de numérisation basée sur une plateforme informatique de l'ensemble des activités du ministère en vue d'assurer l'information en temps réel et de s'y référer avant de prendre les décisions nécessaires", a ajouté le document.

"M. Moundji a appelé également à l'accélération des procédures de dématérialisation et de simplification des procédures administratives en application des décisions du Président de la République visant l'éradication de la bureaucratie", lit-on sur le communiqué.

Le premier responsable du secteur a souligné au terme de son intervention "la nécessité de parvenir à une modernisation globale de l'administration centrale et locale, et des groupes et entreprises sous tutelle en fournissant des services électroniques à la hauteur des attentes du citoyen et des opérateurs économiques", a conclu le communiqué.