Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid a annoncé, jeudi à Alger, la réalisation de plusieurs projets dans les wilayas de Touggourt, Bejaia et El-Meghaïer, et d'autres en cours de réalisation.

Lors d'une plénière consacrée aux questions orales à l'Assemblée populaire nationale (APN), le ministre a indiqué que les wilayas de Touggourt, Bejaia et El-Meghaïer avaient bénéficié de plusieurs projets, certains ont été mis en service, d'autres toujours en cours de réalisation.

S'agissant de la wilaya de Touggourt, le ministre a cité la réalisation de nouveaux établissements hospitaliers au chef lieu de wilaya, à "Tamcine" et "Megarine", qui s'ajoutent aux installations déjà en place.

Les travaux dans les trois wilayas ont atteint 95% et devraient être reçus l'année en cours, a-t-il estimé, faisant part, dans ce sens, des mesures prises pour équiper les deux derniers établissements.

Le ministre a expliqué le retard des travaux accusé dans ces wilayas par la résiliation des contrats avec les entreprises de réalisation pour avoir exigé une révision des coûts à la hausse d'une part, et le placement d'autres établissements, qui relevaient de la direction de la Santé, sous tutelle de la direction des Travaux publics, d'autre part.

Passant en revue les infrastructures dont dispose la wilaya de El-Meghaïer, certaines étant opérationnels et d'autres entreront bientôt en service, M. Benbouzid a précisé que les travaux de réalisation d'un hôpital de 120 lits à "Djamâa" dans le cadre du Fonds spécial de développement des régions du Sud (FSDS) avait atteint 72%.

S'agissant d'une question sur la prise en charge sanitaire des malades en cas d'urgences, le ministre a fait savoir que les mesures nécessaires seront mises en place en vue de l'amélioration du niveau des services jusqu'à l'achèvement des travaux d'aménagement au niveau de l'unité des urgences médico-chirurgicales à l'EPH d'El Meghaïer.

Dans le souci de renforcer le niveau des services sanitaires dans la wilaya d'El Meghaïer, le ministre a affirmé qu'il a été décidé de demander l'inscription d'un projet de réhabilitation du service des urgences de l'EPH du chef-lieu de la wilaya, en sus de la reconversion de l'EPH de Djamâa en établissement hospitalier spécialisé (EHS) mère et enfant.

En réponse aux questions du député de la wilaya de Bejaia concernant la situation sanitaire dans la région, le ministre a indiqué que la wilaya avait des indicateurs de santé "très positifs", notamment en ce qui concerne les structures de proximité, en plus de 7 établissements hospitaliers, dont un CHU et des EPH à "Amizour", "Aokas", "Kherrata, Sidi Aïch, et d'autres spécialisés en rééducation motrice.

La wilaya a également été renforcée par de nouveaux projets à "Souk El Ténine", "Tazmalt", "Oued Ghir", outre un projet de réalisation d'un hôpital universitaire.