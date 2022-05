Le PDG du Groupe "Télécom Algérie" (GTA), Khaled Zarat, a affirmé mardi que le Groupe entendait "améliorer la couverture et assurer la qualité de ses services" en achevant l'opération de généralisation de la 4G au niveau des wilayas du pays.

Lors d'un exposé devant la commission des transports et des télécommunications de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Zarat a expliqué que son Groupe visait à atteindre "600.000 nouveaux accès cette année", soulignant "la possibilité de raccorder ses clients à cette technologie moderne tout en accompagnant ces investissements d'une démarche de marketing de proximité pour promouvoir les offres attractives de ce produit en se rapprochant davantage des citoyens, notamment les week-ends".

Le même responsable a affirmé que "ces opérations qualitatives ont contribué à élever le débit de l'internet fixe", rappelant que la filière du Groupe +Algérie Télécom+ "a, dans un premier temps, au cours de l'année 2021, quintuplé le débit, grâce à ces acquis techniques".

Il a souligné que "ces améliorations n'ont entraîné aucune augmentation du coût des abonnements pour nos clients, mais au contraire, les abonnés ont bénéficié de réductions et d'offres promotionnelles", ajoutant que "les efforts du Groupe, en matière d'internet et de téléphonie fixe, visent à renforcer l'infrastructure nationale des télécommunications, diversifier et moderniser les capacités du réseau national de transport et d'accès".

Il a évoqué la poursuite de la cadence des opérations de remplacement des fils en cuivre par les fibres optiques, notamment dans les villes à forte densité démographie et urbanistique, ainsi que la modernisation du réseau des grands pôles urbains et la poursuite de la concrétisation "du programme national ambitieux pour la diffusion de la nouvelle technique des fibres optiques à même d'optimiser un haut débit supérieur à 100 Mbytes/seconde selon la demande.

Concernant les services de la téléphonie mobile, Mr. Zerat a indiqué que le groupe veille à "l'amélioration de la couverture et la qualité des services à travers la finalisation de l'opération de généralisation de la 4G au niveau de toutes les wilayas".

Les équipes de l'entreprise s'emploient à "garantir un haut débit avec une qualité de services adéquate notamment en bénéficiant de bandes de fréquences supplémentaires libérées par le ministère de la Poste et des télécommunications pour stimuler le haut et très haut débit dans le cadre de la politique du gouvernement portant rationalisation de l'utilisation des spectres des radiofréquences".

Pour ce qui est des services de communication par satellites, le PDG de GTA a précisé que "les services et les offres ont été renforcés après le lancement du satellite algérien Alcomsat 1 à travers Algérie Télécom Satellite (ATS)", ajoutant que "plusieurs opérations ont été concrétisées pour assurer la couverture des axes routiers notamment au grand Sud, en sus de la prise en charge des zones reculées dans le cadre du service global des télécommunications".