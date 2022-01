Pas moins de 10.326 travailleurs du secteur de l’Education de la wilaya d’Oran ont été vaccinés contre le virus corona, a indiqué, dimanche, à l’APS le directeur local de l’Education Abdelkader Oubelaïd.

Au terme de la troisième campagne de vaccination anti-Covid du personnel du secteur de l’Education, durant la période allant du 2 au 13 janvier en cours et qui a coïncidé avec le retour des élèves et de la famille éducative après les vacances d’hiver, quelque 6.240 professeurs des trois cycles d’enseignement et 4.086 entre travailleurs et administrateurs ont été vaccinés, a précisé M.Oubelaïd.

Le taux global des vaccinés du secteur de l’Education dans la wilaya d’Oran a atteint plus de 47% sur un total de près de 25.000 travailleurs, entre professeurs et administrateurs, a-t-on indiqué.

L'opération, organisée en coordination avec les services de santé, a nécessité la mise en place de 43 unités de dépistage et de suivi au niveau des établissements scolaires répartis à travers la wilaya, en plus d’une unité mobile, qui se trouve, aujourd’hui, au niveau de la commune de Bir El-Djir, a indiqué M .Oublaïd.

Le même responsable a appelé les travailleurs du secteur à poursuivre l’opération de vaccination pour atteindre une immunité collective au sein du milieu scolaire, en se dirigeant vers l’unité de dépistage et de suivi la plus proche, ainsi qu’aux polycliniques et salles de soin limitrophes aux établissements scolaires pour recevoir le vaccin contre le virus corona.

Il est à noter que la direction locale de la Santé a consacré pour cette troisième étape de vaccination plus de 10.000 doses de vaccin au profit du personnel du secteur de l’Education à travers 54 unités de dépistage et de suivi au niveau des établissements scolaires et des polycliniques de la wilaya.