Le secteur de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique organisera lundi prochain une vaste campagne de vaccination contre le Covid-19 au profit des enseignants, des étudiants et de tous les personnels universitaires, a indiqué jeudi un communiqué du ministère.

Dans le cadre de la prévention de la propagation de l’épidémie de Covid-19, notamment suite à la récente flambée des cas en Algérie, le secteur de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique organise une vaste campagne de vaccination au profit des enseignants, des étudiants et de tous les personnels universitaires, parallèlement à des actions de sensibilisation à la nécessaire vaccination pour la préservation de la santé publique.

La campagne de vaccination concernera dans un premier temps, lundi prochain, quinze (15) villes universitaires, selon la même source qui a annoncé la participation des cadres de l'administration centrale et des différents partenaires sociaux (syndicats et associations étudiantes) aux actions de sensibilisation prévues.

Dans l’est du pays, la vaccination se fera au nive au de l'Université de Constantine 3 (Faculté des sciences de l’information et de la communication), l’Université de Sétif 1 (Campus d’El-Baz), l’Université d'Annaba (Campus d’El-Bouni, Faculté de droit), l'Université de Batna 1 et l'Université de Biskra.

Dans le centre du pays, la vaccination est prévue à travers l'Université d'Alger 1, l’Université d'Alger 2, l'Université d'Alger 3, l’Université des sciences et de la technologie Houari-Boumediene (USTHB), les Ecoles normales supérieures, l'Université de Blida 1, l'Université de Laghouat et l'Université de Bejaia. Dans l’ouest du pays, les établissements concernés sont l'Université d'Oran 2 (Campus Taleb-Salim), l'Université de Mostaganem, l'Université de Chlef, l'Université de Bechar et l'Université d'Adrar.

Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, avait réitéré, plus tôt dans la journée, son appel à la vaccination contre le covid-19, assurant que les vaccins étaient disponibles en nombre suffisant.