Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, a indiqué dimanche que la plupart des chantiers lancés par son département dans le cadre de la réforme du secteur de la Communication sont "bien avancés".

"La plupart de ces chantiers sont bien avancés, notamment ceux visant à mettre en place un cadre juridique adéquat pour régir le secteur de la presse électronique, la mise à jour des statuts de TDA pour la commercialisation des produits offerts par Alcomsat-1, la publicité et le sondage", a déclaré M. Belhimer dans un entretien accordé au quotidien national El Moudjahid.

Il a expliqué que le premier chantier de ce plan d’action concerne "le consensus conceptuel pour une pratique sereine et apaisée du métier qui concilie liberté et responsabilité", soulignant que le professionnalisme des médias "a pour base de départ le civisme et toute une chaine de valeurs éducatives", alors que "la haine, le racisme, le régionalisme, le sectarisme, la violence expressive et toute autre forme d’exclusion" représentent "l’exacte exécrable antithèse de cette chaine des valeurs éducatives" qui

doivent être "combattus sans relâche". Les neuf autres "chantiers" portent respectivement sur la garantie du droit à l’information dans un cadre pluraliste, le vide juridique dont souffre le secteur, l’accélération de la transition finale vers la communication numérique, l’activation de la communication institutionnelle, l’extension du réseau de l’information de proximité pour renforcer la démocratie participative, la promotion de la formation et de la qualification, l’amélioration de l’image de l’Algérie à l’étranger, la réglementation de l’activité du sondage d’opinions et, enfin l'aide aux hebdomadaires et publications spécialisées, confrontés à d’énormes problèmes de financement.

S'exprimant sur la "réforme profonde" de la presse publique, le ministre a indiqué que dans "l’Algérie nouvelle, il n’existe pas de différence entre médias publics et médias privés" qu'il qualifie de "partenaires, dont la mission commune est le raffermissement de la liberté d’expression et la promotion du droit à l’information".

Les médias publics audiovisuels et écrits sont appelés à être "réorganisés de manière profonde" pour les moderniser et les transformer en entreprises organisées en portails numériques offrant des produits variés".

Il a souligné que les chantiers de la réforme se déclinent en deux grandes rappelé que "les chaînes de télévisions publiques et privées, activant en Algérie, sont régies par trois textes réglementaires encore ineffectifs".

Il n’existe pas de prisonniers d’opinion en Algérie

Au sujet des "journalistes arrêtés et placés en détention provisoire", M. Belhimer a affirmé qu'"il n’existe pas de prisonniers d’opinion en Algérie". "La Loi fondamentale énonce à l’article 50 que +le délit de presse ne peut être sanctionné par une peine privative de liberté+. Il ne faut pas, pour des motivations occultes, faire l’amalgame entre l’emprisonnement d’un journaliste pour délit d’opinion et le caractère sacro-saint de la justice lorsqu’un délit est commis, quand bien même par un journaliste", a-t-il expliqué.

Pour le ministre, "il n’existe pas meilleure protection pour le journaliste que de respecter l’éthique et la déontologie dans l’exercice de sa profession", ajoutant qu'il est "inconcevable qu’un professionnel de la presse puisse avoir des démêlées avec la justice s’il exerçait son métier dans le respect de la loi". Par ailleurs et à une question sur les différentes campagnes médiatiques ayant ont ciblé l'Algérie, M. Belhimer a tenu à rassurer que "l’Algérie nouvelle, telle que déclinée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a bien évalué l’importa nce des enjeux à l’ère des guerres médiatiques, à visée néocolonialiste, et des cyber-attaques". En ce sens, il a rappelé que le chef de l’Etat "fait de la communication l'un des axes favoris de la nouvelle République à travers la création d'un environnement favorable au renforcement du professionnalisme des médias et des journalistes".